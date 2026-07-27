Virslīgas līderei RFS pievienojas Horvātijas U-21 izlases uzbrucējs
Latvijas futbola Virslīgas līdere RFS paziņojusi par jauna futbolista piesaisti.
Latvijas futbola Virslīgas klubs RFS no Horvātijas komandas "Rudeš" iegādājies uzbrucēju Duji Koraču, pirmdien pavēstīja Latvijas vicečempioni.
✍️ Par transfēra maksu mūsu klubam no NK Rudeš pievienojies 🇭🇷 Horvātijas U21 izlases uzbrucējs Duje Koračs. Plašāk: https://t.co/9B4pSYseKV pic.twitter.com/P4CFDs6RMn— FC RFS (@RFSDaily) July 27, 2026
Koračs pēc spēka otrajā Horvātijas līgā pagājušajā sezonā "Rudeš" rindās 32 spēlēs guva deviņus vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, palīdzot vienībai atgriezties Horvātijas spēcīgākajā divīzijā. Koračs ir "Rijeka" akadēmijas audzēknis, bet 2024./2025. gada sezonā viņš pārstāvēja Čehijas kluba "Mlada Boleslav" dublierus. Šogad Koračs aizvadīja arī trīs spēles Horvātijas U-21 izlases sastāvā.
Ar futbolistu parakstīts ilgtermiņa līgums līdz 2029. gada sezonas noslēgumam ar iespēju to pagarināt. RFS neziņo, par kādu tieši transfēra maksu tā ir iegādājusies 21 gadu veco uzbrucēju, bet statistikas portāls "transfermarkt.com" vēsta, ka tie ir 125 000 eiro.
Pašlaik RFS ir Virslīgas līdere, gan tikai minimāli apsteidzot tuvāko sekotāju "Riga". Tāpat tā cīnās par iekļūšanu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā. Pagaidām tā tikusi līdz kvalifikācijas otrajai kārtai, kas uzsākta pārliecinoši.