Pasaules ātrākais cilvēks gūst savainojumu ASV čempionātā
ASV sprinteris Noā Lailss svētdien Ņujorkā ASV čempionātā guva savainojumu savā iecienītākajā 200 metru distancē.
Finālā pieckārtējais ASV čempions šajā distancē Lailss pēc aptuveni 100 metriem sajuta sāpes kājā un finišu sasniedza lēnā gaitā, tiekot pie rezultāta 50,88 sekundes. Par ASV čempionu pirmo reizi kļuva Garets Kālunds, kurš distanci veica 20,04 sekundēs.
Parīzes olimpisko spēļu čempions 100 metru distancē un pēdējo četru pasaules čempionātu uzvarētājs 200 metros Lailss tikmēr piektdien triumfēja 100 metru distancē, pusfinālā uzrādot laiku 9,76 sekundes, bet finālā - 9,79 sekundes.
Olimpiskais čempions 100 metros tiek uzskatīts par ātrāko cilvēku pasaulē.
Kopš 2018. gada Lailsam šis bija tikai ceturtais neuzvarētais 200 metru skrējiens. Divi no šiem zaudējumiem tika piedzīvoti pēdējās divās olimpiskajās spēlēs.
Sieviešu sprinta sacensībās par ASV čempioni 100 metru distancē kļuva Ša'Kari Ričardsone ar rezultātu 10,77 sekundes, bet 200 metros ar rezultātu 21,69 sekundes triumfēja pasaules čempione abās īsajās distancēs Melisa Džefersone-Vudena.