Džošua atgūstas pēc diviem nokdauniem un pārspēj Albānijas bokseri Prengu
Bijušais pasaules boksa čempions no Lielbritānijas Entonijs Džošua sestdien Džedā smagajā svara kategorijā atguvās pēc diviem nokdauniem un otrajā raundā nokautēja Albānijas bokseri Kristianu Prengu.
Džošua ar aperkotu tika nogāzts uz dēļiem jau cīņas pirmajās 30 sekundēs. Viņš turpināja cīņu, taču Prenga viņu vēlreiz notrieca zemē. Džošua spēja turpināt cīņu, izturēja pretinieka spiedienu līdz gongam un otrajā raundā pēc vairākiem sitieniem nogāza Prengu uz dēļiem ar labo āķi. Džošua tā bija 30. uzvara 34 profesionālā boksa cīņās, 27 no tām uzvarot ar nokautu.
Džošua ringā cīnījās pirmo reizi kopš autoavārijas decembrī Nigērijā, kurā bojā gāja viņa draugi Sina Gami un Latifs Ajodele, kurus viņš pieminēja uzreiz pēc uzvaras. "Prenga man sagādāja labu pārbaudījumu, bet tā rīkojas čempioni - mēs spējam piecelties. Mūs nogāž un mēs pieceļamies," pēc cīņas teica Džošua. Prengam šis bija otrais zaudējums 22 cīņās, bet visas 20 uzvaras tika pabeigtas ar nokautu.
Tiek ziņots, ka cīņu skatījās arī pasaules čempions ukrainis Oleksandrs Usiks. Iepriekš jau ziņots, ka nākamā cīņa Džošuam ir plānota ar citu Lielbritānijas bokseri Taisonu Fjūriju, kurš piektdien Taizemē viegli uzvarēja Polijas bokseri Mariušu Vahu.