Latvijas basketbolistu pretinieku spožākā zvaigzne atgriezīsies NBA
Horvātu uzbrucējs Mario Hezonja nākamsezon atgriezīsies Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) un ir vienojies par viena gada līgumu ar Klīvlendas "Cavaliers" vienību, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Čaranija.
Līgums ar 31 gadu veco Hezonju noslēgts uz vienu sezonu par 2,8 miljoniem ASV dolāru (2,46 miljoniem eiro).
Hezonja NBA spēlēja no 2015. līdz 2020. gadam, pirmās trīs sezonas pārstāvot viņu ar piekto numuru (viena pozīcija aiz Kristapa Porziņģa) draftējušo Orlando "Magic", bet tad pa sezonai nospēlējot Ņujorkas "Knicks" un Portlendas "Trail Blazers". Karjeras turpinājumā Hezonja atgriezās Eiropā, pārstāvot Atēnu "Panathinaikos" no Grieķijas, krievu Kazaņas UNICS, bet pēdējos četrus gadus spāņu klubu Madrides "Real".
Pirms NBA karjeras Hezonja savas basketbola prasmes attīstīja Horvātijā dzimto Dubrovniku kluba jaunatnes sistēmā, vēlāk ar "Zagreb" rindās pirms pārcēlās uz "Barcelona".
EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026
Hezonja ir četrkārtējs Spānijas ACB līgas čempions un aizvadītās sezonas vērtīgākais spēlētājs jeb MVP. Tāpat viņa kontā ir uzvara ULEB Eirolīgā pirms trim gadiem.
Hezonja ir viens no Horvātijas vīriešu basketbola izlases līderiem. Horvāti ir vieni no Latvijas izlases pretiniekiem cīņā par vietu 2027. gada Pasaules kausā. Tieši ar horvātiem mūsu basketbolistiem ir kvalifikācijas nākamais mačs - 27. augustā, Zadarā. Panākums šajā spēlē ļautu krietni uzlabot izredzes iekļūt grupas labāko trīs komandu pulkā un kvalificēties finālturnīram.
Sākoties kvalifikācijas otrajai, uz kuru tiek ņemti līdzi visi pirmās kārtas rezultāti K grupā līderpozīcijā ar sešām uzvarām sešās spēlēs ir Polija, ka seko Vācija un Horvātija ar piecām uzvarām sešos mačos, mūsu basketbolistiem ir trīs uzvaras un tikpat zaudējumi, bet Nīderlandei un Izraēlai divas uzvaras un četras neveiksmes. Mūsu basketbolistiem priekšā pa divām spēlēm pret Horvātiju, Izraēlu, kā arī pašreizējiem Eiropas un pasaules čempioniem Vāciju.