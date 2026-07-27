VIDEO: pasaulē vecākais profesionālais futbolists iesit pirmos vārtus četru gadu laikā
Japānas Imperatora kausa ietvaros pirmos vārtus kopš 2022. gada iesita pasaulē vecākais profesionālais futbolists - 59 gadu vecais Kazujoši Miura.
O gol marcado pelo KAZUYOSHI MIURA (1967) na Copa do Imperador! 🇯🇵— DataFut (@DataFutebol) July 25, 2026
Ele tem 59 anos e se profissionalizou no JUVENTUS-SP em 1986.
Atualmente, ele defende o Fukushima United, equipe da terceira divisão do Japão. pic.twitter.com/0d0d9ky411
59 gadus vecais Miura šobrīd spēlē Japānas pēc spēka trešās līgas komandā Fukušimas "United". Japānas Imperatora kausa ietvaros tā ar 7:0 pārliecinoši apspēlēja Ivaki "Furukawa" komandu. Miura iesita komandas piektos vārtus otrā puslaika 52. minūtē.
Šie kļuva par Miuras pirmajiem vārtiem četru gadu laikā. Pēdējo golu profesionālajā līmenī nu jau 59 gadus vecais futbolists iesita 2022. gada novembrī, kad vēl pārstāvēja Suzukas "Atletico".
Šī ir Miuras 42. profesionālā sezona futbolā. Viņa īres līgums "United" komandā no J2 līgas kluba "Yokohama" pagarināts līdz 2027. gada jūnijam. Ar Jokohamas klubu Miura līgumu noslēdza tālajā 2005. gadā, taču vienības sastāvā nav spēlējis kopš 2020. gada.
Par "Karali Kazu" iesauktais futbolists ir Japānas viens no mīlētākajiem sportistiem. Kad 1993. gadā tika izveidota Japānas augstākā līga futbolā, tieši Miura kļuva par tās seju. Japānas futbola izlasē viņš aizvadījis 89 spēles, kurās iesitis 55 vārtus.
Savas ilggadējās karjeras laikā Miru spēlējis Japānā, Brazīlijā, Itālijā, Horvātijā, Austrālijā un pērn arī Portugālē. Viņš pārstāvējis arī tādus pazīstamus klubus kā "Santos" un "Palmeiras" no Brazīlijas, horvātu Zagrebas "Dinamo" un itāļu "Genoa". Iepriekš Miura atklājis, ka vēlas profesionāli spēlēt futbolu vismaz līdz 60 gadu vecumam.