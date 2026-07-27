Latvijas U-18 basketbolisti pašā spēles galotnē nolauž igauņu pretestību un svin pirmo uzvaru Eiropas čempionātā
Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlase svētdien Trento Eiropas U-18 čempionāta otrajā spēlē ar rezultātu 64:58 (13:13, 17:15, 13:15, 21:15) uzvarēja vienaudžus no Igaunijas.
Latvijas izlasē ar 11 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Roberts Rotčenkovs, pa desmit punktiem un četrām atlēkušajām bumbām bija Ralfam Mūrniekam un Markusam Tēbelim, bet produktīvākais bija un labāko +/- rādītāju (+13) iekrāja Olivers Krilkovs, kurš guva astoņus punktus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas un pārtvēra četras bumbas. Raivo Kudrjavcevs guva septiņus punktus un atdeva piecas rezultatīvas piespēles. Igauņiem 21 punkts bija Stenam Ādamsonam, bet 12 punktus guva un 11 bumbas zem groziem izcīnīja Romans Avdejevs.
Mačs aizritēja līdzīgā cīņā un tā gaitā neviena no izlasēm neieguva pārsvaru, kas lielāks par sešiem punktiem. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 96 sekundes, līdz tam nesekmīgi metienus izpildījušais Raivo Kudrjavcevs ar tālmetienu no neizšķirta rezultāta panāca 60:57 latviešu labā, turpinājumā igauņiem vairs neatspēlējoties.
Grupas otrā spēlē Spānija ar rezultātu 68:61 pārspēja Itāliju. Pēc diviem mačiem Spānijai ir divas uzvaras, Itālijai un Latvijai - pa vienai, bet Igaunija zaudējusi divos mačos. D grupas pēdējā spēlē Latvijai pirmdien plkst. 21.30 paredzēts mačs ar Spāniju. Sestdien turnīra ievadā latvieši ar 67:89 zaudēja itāļiem, bet igauņi ar 61:87 piekāpās spāņiem.
Eiropas čempionāta astotdaļfinālā Latvijai būs jāspēlē ar kādu no C grupas komandām (Lietuva, Vācija, Slovēnija, Bulgārija). Uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, zaudētāji - par 9.-16. vietu, bet pēdējo trīs vietu ieguvēji zaudēs vietu A divīzijā.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, pirmajā pārbaudes spēļu ciklā Rīgā Latvijas komanda zaudēja Izraēlas (65:73) un Turcijas (71:78) U-18 izlasēm, bet pārspēja Gruzijas vienību (82:67). Pēc tam pārbaudes turnīrā Spānijā latvieši ar 73:60 uzvarēja Lietuvas vienaudžus, ar 58:65 piekāpās Serbijai un ar 68:69 zaudēja Spānijai, kā arī Baltijas kausa izcīņā Latvija ar 66:73 zaudēja Igaunijai, ar 75:64 pārspēja poļus un ar 76:77 atzina Lietuvas pārākumu.
Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim Sandim Buškevicam palīdz treneri Normunds Lišiks un Gints Fogels. Izlasei nevar palīdzēt divi vadošie basketbolisti Ričards Aizpurs un Gunārs Grīnvalds. Eiropas U-18 čempionāta pirmās piecas komandas izcīnīs ceļazīmes uz U-19 Pasaules kausa izcīņu.
Latvijas U-18 izlases sastāvs:
Ralfs Mūrnieks ("Bertānu VBS"), Gustavs Brutāns, Rets Veinbergs (abi - "Ulm", Vācija), Edgars Lieķis, Roberts Valdis Bērziņš (abi - "Liepāja"/LSSS), Olivers Krilkovs (Kremonas "Vanoli", Itālija), Raivo Kudrjavcevs ("Rīgas zeļļi"), Markuss Tēbelis, Rihards Čerņevskis (abi - Mārupes NSS/LU), Roberts Rotčenkovs ("Spanish BA", Spānija), Jēkabs Graudiņš (Ventspils "Spars"/VeA), Ralfs Aleksandrovs (Gulbenes "Buki"/BJSS).