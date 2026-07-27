Aļona Ostapenko WTA rangā atgūst pozīcijas un atgriežas labāko trīsdesmitniekā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā pakāpusies par divām vietām un ieņem 29. pozīciju. Tikmēr arī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja uzlabojusi savu pozīciju, pakāpjoties par trim vietām.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja atguvusi trīs pozīcijas un ir 106. vietā, bet divu vietu kritums ir karjeru noslēgušajai Anastasijai Sevastovai (297.). Beatrise Zeltiņa veikusi 24 vietu kāpumu un sasniegusi karjeras rekordu, ieņemot 423. pozīciju, Sabīne Rutlauka ir zaudējusi vienu vietu (709.), bet Elza Tomase pakāpusies par vienu pozīciju (730.). Vēl Adelīna Lačinova noslīdējusi par divām pozīcijām zemāk (779.), Kamilla Bartone zaudējusi septiņas pozīciju (809.), Diāna Marcinkēviča ir 42 ailītes zemāk (871.), Daniela Vismane atkāpusies par sešām vietām (1041.), Daniela Dārta Feldmane zaudējusi sešas pozīcijas (1250.), bet Anna Ozerova - astoņas vietas (1518.).
Ranga pirmajā desmitniekā šonedēļ izmaiņu nav. Pirmo pozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, tālāk ir amerikānietes Džesika Pegula un Korija Gofa, bet piekto vietu ieņem krieviete Mirra Anderejeva. Tālāk ir čehietes Karolīna Muhova un Linda Noskova, astotā ir poliete Iga Švjonteka, devītā ir amerikāniete Amanda Aņisimova, bet labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Eļina Svitoļina.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko nemainīgi ir 17. pozīcijā, Semeņistaja ir pakāpusies par 37 vietām (167.), Zeltiņa ar 69 vietu kāpumu sasniegusi jaunu rekordu arī dubultspēlēs (338.), Tomase pozīciju nav mainījusi (525.), pa iecām vietām augstāk ir Sevastova (541.) un Bartone (646.), par astoņām vietām atkāpusies Marcinkēviča (866.), bet Feldmane ir par septiņām vietām zemāk (964.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes.
Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.