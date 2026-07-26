Latvijas Nāciju līgas 3x3 basketbolisti triumfē GGFEST otrajā dienā, Ernests Zēbolds uzvar BMX PRO finālā
Sestdien, 25. jūlijā, Ghetto Games festivāls Ventspilī sasniedza savu kulmināciju – vairāk nekā divdesmit sporta veidos tika noskaidroti uzvarētāji, uz skatuvēm pulcējās iedvesmojoši runātāji un mākslinieki, bet tūkstošiem apmeklētāju visas dienas garumā baudīja Baltijā lielāko ielu sporta un kultūras festivālu.
Par vienu no dienas spilgtākajiem notikumiem kļuva FIBA 3x3 U-23 Nāciju līgas otrās dienas sacensības, kurā Latvijas vīriešu izlase izcīnīja uzvaru, savukārt Latvijas sieviešu valstsvienība ierindojās otrajā vietā. Pēc pieciem posmiem kopvērtējumā Latvija ar 460 punktiem saglabā līderpozīciju, apsteidzot Serbiju un Poliju. Svētdien Ventspilī tiks aizvadīta Nāciju līgas noslēdzošā diena.
Tikmēr BMX Park PRO finālā par GGFEST čempionu tika kronēts ventspilnieks un olimpietis Ernests Zēbolds, aiz sevis atstājot ungāru Kristoffu Krausu un čehu Jakubu Meloumu.
“Olimpiāde ir pēc diviem gadiem, un katras sacensības man ir iespēja trenēties un parādīt sevi. Pēc trim nedēļām dodos uz Eiropas čempionātu Vācijā, bet pēc tam jau gaida MAD Liepāja – lielākās BMX sacensības Baltijā,” pēc uzvaras sacīja Ernests Zēbolds.
Savukārt Ghetto Basket Quest turnīrā grupu spēles aizvadīja arī divi Latvijas olimpieši – Nauris Miezis ar Mongolijas komandu Ulaanbaatar un Edgars Krūmiņš ar Kandava/Turība.
“Visvairāk izbaudu atmosfēru – vienuviet notiek tik daudz sporta veidu. Ghetto Fight, e-sports, dejas, futbols, Noratlons… Tas ir fantastiski. Man īpaši patika Noratlons un sieviešu disciplīna – tās dalībnieces ir īstas mašīnas! Arī pašiem basketbolā viss izdevās labi. Neatceros, kad pēdējo reizi spēlēju Latvijā, un spēlēt mājās vienmēr ir īpaša sajūta,” sacīja Nauris Miezis.
Sarunas, kas iedvesmo
Lielu interesi izraisīja arī Bērnu aizsardzības centra un Ghetto Games konference “Sarunu ceļojums”, kur savā pieredzē par atkarību izraisošo vielu kaitīgo ietekmi savā personīgajā dzīvē dalījās dziedātāja Emīlija, Xantikvariāts, Pēteris Upelnieks, britu inline braucējs Alex Burston, Somijas ielu sporta organizators Olsi Marko un somu skeitbordists Marius Syvänen.
Atklāti par atkarībām un savu dzīvesstāstu runāja reperis Xantikvariāts.
“Drīzumā iznāks mans albums Tonna, kurā būs mans dzīvesstāsts. Man šķiet, ka par šīm lietām ir jārunā. Varbūt to vajadzēja darīt jau agrāk, bet ceru, ka tas palīdzēs vēl kādam.”
Ģimeņu festivāls visas dienas garumā
GGFEST arī šogad apliecināja, ka ir festivāls visai ģimenei. Festivāla lieldraugs Balcia visas dienas garumā izaicināja apmeklētājus noturēties vingrošanas stienī pēc iespējas ilgāk.
“Divas dienas GGFEST jau aizvadītas, un mēs kārtējo reizi pārliecināmies – kustība, drosme un sacensību gars vieno cilvēkus. Visvairāk iedvesmo jaunieši, kuri nebaidās izmēģināt ko jaunu un pārkāpt savas robežas. Šogad atmosfēra ir īpaši jaudīga – savu vietu šeit atrod ikviens,” uzsver Zane Vītola, Balcia Apdrošināšanas grupas zīmola aktivizācijas vadītāja.
Par dalībnieku enerģiju rūpējās arī Balticovo, kura aktivitāšu zonā sestdienas laikā tika apēsti aptuveni 150 litri olu saldējuma, izdalītas vairāk nekā 1200 olas un vairāk nekā 100 kilogrami olu makaronu.
“Šis ir festivāls ģimenēm un bērniem, kur viss veidots drošā un pozitīvā vidē. Tieši tāpat kā Balticovo vērtības – ģimene, saime un Latvija. Mums ir patiess prieks būt daļai no šīs kopienas,” stāsta Māra Sproģe, Balticovo mārketinga vadītāja.
Ventspils – arī Baltijas e-sporta galvaspilsēta
Līdztekus sporta sacensībām koncertzālē “Latvija” sākās Azeron Baltic Counter-Strike 2 Superfinals, kas 25. un 26. jūlijā pulcē Baltijas spēcīgākās e-sporta komandas. 25.jūlijā tika noskaidrota Baltijas sacensību 4.vietas ieguvēji – Fraternity. Rīt, svētdien, norisināsies spēlēs, kurās tiks noskaidrotas 1.-3.vietas ieguvējas.
Vakaru noslēdza elektroniskās mūzikas māksliniece DJ Might Delete Later, kuras priekšnesums balstīts uz cilvēku atziņām par to, ko viņi vēlētos pateikt sev pirms desmit gadiem. Šī tēma turpināsies arī festivāla noslēguma dienā īpašās sarunās uz GGFEST skatuves.
Svētdien – festivāla noslēgums
Svētdien, 26. jūlijā, GGFEST noslēgsies ar FIBA 3x3 U-23 Nāciju līgas izšķirošo posmu, Ghetto Basket Quest finālspēlēm, ekstrēmo sporta veidu sacensību fināliem un daudzām citām aktivitātēm vairāk nekā divdesmit sporta veidos.
Sestdien GGFEST tika noskaidroti uzvarētāji Ghetto Basket, Ghetto Football, Ghetto Floorball, Ghetto Volleyball, Ghetto Fight, Scooter Park, BMX, Noratlona, disku golfa, tenisa, 3x3 hokeja un citās disciplīnās. Pilni rezultāti zemāk:
- Ghetto Basket turnīra uzvarētāji:
Lady grupa
1.Uzmini nu!/Players club (Liza Čumika, Marta Blūma, Katrina Eva Millere, Anete Blūma)
2.Maigais kodiens (Johanna Sepp, Lelde Bērziņa, Lelde Parma, Elza Gribuste)
3.Sargi savu sievu( Loreta Zālīte, Aleksandra Sprugaine, Megija Zeltina)
17+ grupa
1. Siguldas zelta rieksti (Kārlis Večens, Valdis Cielēns, Ervīns Mihailovs, Tomass Kvasts)
2.Spars 2000 (Ralfs Ērkšķis, Agris Stankevics, Reinis Krūmiņš, Ralfs Lacis)
3.Snoopijs(Ričards Ruņğis, Toms Salnājs, Markuss Zaharevičs, Klāvs Gailis)
U16 grupa
1.Donžuāni (Ralfs Valenieks, Oskars Zincenko, Arnolds Kriekis)
2.Underdogs 4. ( Stefans Mezals, Ričards Rudzītis, Ralfs Vladimirovs, Emīls Ozols)
3.Putāns (Kristaps Stinkulis, Adrians Stinkulis, Oskars Slokenbergs, Kristaps Makarovs)
U14 grupa
1.Brāļi Ilmāri (Rihards Megnis, Ernests Ozols, Darens Zvejnieks)
2.AssValts (Jānis Dravnieks, Henrijs Karklins, Ğirts Eikins, Ralfs Dobrovolskis)
3.Kas (Martins Ābols, Kristofers Feierbergs, Edgars Kimenis)
U12 grupa
1.Mārupes banāni (Rojs Gebauers, Rauls Sipols, Gustavs Grauds, Ēriks Mičs)
2.Kosmonauti (Kurts Kozlovskis, Davis Felsbergs, Marks Gojs, Ralfs Bruğis)
3.BALLERZ (Krists Ungurs, Toms Zaķis, Eduards Graudiņš, Rojs Blindreihs)
U10 grupa
1.Banāns un Siers (Patriks Rimšāns, Patriks Šmits, Ğirts Balodis, Audris Garklavs)
2.Piu Piu (Harijs Gebauers, Olivers Vīnbergs, Henrijs Pelsis, Otto Pilābers)
3.Asie pipari (Mārcis Erviks, Kārlis Sniķeris, Patriks Erviks, Andris Semjonovs)
3 pret 3 bērnu futbola rezultāti:
U8:
1 - LEKT uz uzvaru,
2 - DSK,
3 - Dinamīti
U11:
1 - Tornado,
2 - TORNADO UNITED,
3 - Street Kings
Ghetto Floorball rezultāti:
17+ grupa
1. Paulas Cirshas Fanu Clubs (Markuss Sieradzkis, Richards Tralmaks, Valters Niedrājs, Janis Paulins)
2.Bulduru prospekts (Rihards Kozlovskis, Edvards Kozlovskis, Silvestrs Krumins, Alens Freimanis)
3. Miksetais intelekts (Gustavs Liekniņš, Kristaps Petrovskis, Gustavs Zariņš)
U16 grupa
1.Mēs reāli aizmirsām taktiku (Reinis Stabins, Miķelis Bergmanis, Ricards Plinta, Ali Amirli)
2.5 alini (Markuss Latkovskis, Tomass Vucens, Otto Ozols, Alberts Romanoss)
3.Tūlīt būs (Hordii Kurash, Demjans Mihailovs, Daniels Aunins, Arnolds Daugulis)
U14 grupa
1. Sargi savu sievu (Martins Marjunics, Rainers Indriksons, Alberts Ločmelis, Patriks Grasmanis)
2. Cikos finals? (Valters Gailis, Markuss Valdmanis, Olivers Burtnieks, Tomass Klintsons)
3.bazars 0 (Ralfs Zile, Martins Obuks, Martins Bērzups)
U12 grupa
1.NO STRESS (Emīls Uzoliņš, Arturs Ozolins, Marts Lambergs, Adrians Bricka)
2. Kārlis Degins (Ralfs Muižnieks, Franko Lavrinovičs, Patriks Strazdiņš, Miks Baļulis)
3.Krītiņu banda (Rojs Čakārnis, Kārlis Haferbergs, Ralfs Bērziņš, Kristers Granapskis)
Ventspils Olimpiskā centra ledushallē norisinājās 3v3 Hokejs:
Rezultāti:
U11 grupa
1. HS Lions
2. SHD team
3. HK Ventspils
Top Scorer: Krišs Jakušs
Best Goalie: Ričards Masaļskis
Sievietes
1. Kurzemnieces
2. Kurbads/Lauvas
3. Laima
MVP: Anna Kubliņa
Top Scorer: Laura Jēkabsone
Best Goalie: Linda Salma Pētersone
Pro grupa
1. Festi Vālētāji
2. Freibja Studenti
3. Toenado
4. Pārventas Vagonstūmēji
MVP Toms Prokopovičš
Best Goalie: Patriks Plūmiņš
Top Scorer: Valters Sirovs
5) Līdz šim Ventspilī vērienīgākās skeitparka scanesības bija vērojamas Scooter Park disciplīnā:
Rezultāti:
Juniori
1. Roberts Braufmanis
2. Marks Dreimanis
3. Kristers Akmins
Semi-pro:
1. Nestor Krug
2. Artjom Kabantštuk
3. Mangirdas Mažeika
PRO:
1. Maksims Tihhomirovs
2. Nikita Kittels
3. Semjon Bassov
Best Tricks: Maksim Tihhomirov
Lera Štekerhofa PRO womens 1. Vieta.
Tenisa kortos tika aizvadītas U12 sacensības meiteņu un zēnu kategorijās, amatieru kategorijās.
Meiteņu kategorija:
1.vieta D.Kozlova (Liepājas Tenisa skola)
2.vieta L.Šīrante (TK Zauers)
3.vieta S.Rinkus (Liepājas Tenisa skola)
Puišu kateogrija:
1.vieta H.Eihmanis (Klaipēdas tenisa skola)
2.vieta V.Melančenko (Liepājas tenisa skola)
3.vieta R.Alksnis (Liepājas Tenisa skola)
Amatieri:
1.vieta A.Snegirjovs
2.vieta D.Lasmane
3.vieta E.Strazdiņa
6) Diskus golfs
Rezultāti pēc 1.apļa
Vīrieši (MPO)
1. Rainers Balodis (-13)
2. Renārs Strazdiņš (-9)
3. Jānis Melderis (-7)
Sievietes (FPO)
1. Baiba Ķevere (-1)
2. Elizabete Pēkšena (+1)
3. Katrīna Jencīte (+5), Guoda Čaikinienė (+5), Anna Damberga (+5), Lina Umbrasaitė (+5), Una Lokmane (+5)
Vīrieši 40+ (MP40)
1. Uģis Dinsbergs (-5)
2. Artūrs Rullis (-3)
3. Juris ČeiČs, Andris Apinis (-2)
Sievietes 40+ (FPO40)
1.Olga Stalsane(+8)
1.Irita Kaviere (+8)
3.Dace Almane (+10)
Vīrieši 50+ (MP50)
1.Gaitis Sproģis (+1)
1.Kristaps Zaļupe (+1)
Sievietes 50+ (FP50)
1. Gunita Skare (+17)
2. Aija Grundmane (+18)
3. Indra Mize (+19)
Vīrieši 60+ (MP60)
1. Dzintars Špuns (+4)
2. Arnis Pēkšens (+8)
3. Andrejs Korabo (+13)
Jaunieši līdz 18 (MJ18)
1. Deniss Šalders (-6)
2. Maiks Vilciņš (-3)
3. Miķelis Kalniņš (-2)
Jaunietes līdz 18 (FJ18)
1.Evelīna ŽaČesta (+8)
1.Kates Balode (+8)
3.Alise Auziņa (+18)
Jaunieši līdz 15 (MJ15)
1. Augusts Breidaks (+3)
2.Arvīds Birziņš (+5)
2.Gusts Vērdiņš (+5)
Ghetto Volleyball rezultāti:
U19 džeki
1. Krāslavas GOATA
2. Prusax Energy
3. The real deal
U19 meitenes
1. Simba
2. Malljorka smash
3. RM collab
Open meitenes
1. Simba
2. RM Collab
3. Ventspils novads
Open džeki
1. Prusax energy
2. Prospekts
3. Krāslavas goats
Ghetto Dance Allstyles 7toSmoke Winner - Kizito no Vācijas.
DĀMU NORATLONS
1.vieta Evelīna Pinta 49min 11s
2.vieta Jūlija Velmunska 1h 2min 11s
3.vieta Elīza Tūtere 1h 5min 13s
MIX KOMANDU NORATLONS
1.vieta Beāte Melbārde, Atis Vidovskis, Nauris Liberts 52min 44s
2.vieta Astra Zaļuma, Jānis Bāča, Jurģis Jurenovskis 58min 26s
3.vieta Liene Spāģe, Jānis Zālītis, Arturs Linde 1h 18s
VĪRU NORATLONS - vakars
1.vieta Janijs Poida 54min 4s
2.vieta Nauris Liberts 54min 7s
3.vieta Mārtiņš Baranovskis 57min 18s
8) Ghetto Fight čempionāta rezultāti:
-23 kg
Gabriels Bigis (Sev Arch Riga)
-26 kg
Kostantins Adamovs (Pankratos Lietuva)
-30 kg
Maksims Kopicjaks (Bauska Mma)
-34 kg
Denis Ilarjevs (Sev Arch Riga)
-38 kg
Ivans Lobačjovs (Sev Arch Riga)
-40 kg
Erikas Stefanovičs (Pankratos Lietuva)
-42 kg
Emilijus Zubanov (Pankratos Lietuva)
-46 kg
Olivers Berthards (Bauska Mma)
-58 kg
Toms Lesčenko (Fightclub Mitau Jelgava)
62+ kg
Ivans Golosčapovs (Sev Arch Riga)
-70 kg
Roberts Bondarenko (Combat Therapy Ventspils)
-75 kg
Roberts Enkurs (Bauska Mma)
82+ kg
Marks Abražuns (Bauska Mma)
-82 kg
Jegors Grigučs (Combat Therapy Ventspils)
-61 kg
Raivis Bruno Ferreira (Sev Arch Riga)
-75 kg
Viktors Krivcuns (Sev Arch Riga)
-84 kg
Eduards Kodols (Golden Glory Latvia)
9) Ghetto Football 5 zvaigžņu kauss
Ghetto Football 5 zvaigžņu kauss
1. Atbrīves kāpiena komanda
2. Liepājas slavenību komanda
3. Reperi
Ghetto Football atvērtais 5v5 turnīrs:
1. Amatieri
2. WF Ventspils
3. DIK