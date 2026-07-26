Latvijas vadošais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks.
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Šodien 23:17
Neretnieks Inčukalnā uzvar Pasaules kausa posma jāšanas sportā prestižākajā maršrutā
Latvijas vadošais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu "Quintair" svētdien Inčukalnā izcīnīja uzvaru Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posmā konkūrā, vēsta sacensību rīkotāji.
"CSI2*-W Grand Prix" maršrutā ar 155 centimetru augstiem šķēršļiem un pārlekšanu Neretnieks ar "Quintair" finišēja bez soda punktiem 41,50 sekundēs.
Otro vietu izcīnīja Somijas sportiste Petra Heikinena ar zirgu "Oechie-K", savukārt trešo vietu ieguva Latvijas pārstāve, debitante Anna Šellere ar zirgu "Chadler".
Trīs dienu garumā sacensībās startēja 121 jātnieks un 174 zirgi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas, kuri sacentās 18 dažāda līmeņa maršrutos. Inčukalnā posms norisinājās pirmo reizi.