Krievijas saišu dēļ Andrea Pirlo var neapstiprināt par Itālijas futbola izlases galveno treneri
Andrea Pirlo apstiprināšana Itālijas vīriešu futbola izlases galvenā trenera amatā ir zem jautājuma zīmes viņa draudzīgo attiecību ar Krieviju dēļ, vēsta Itālijas mediji.
Kā ziņo laikraksti "La Gazzetta dello Sport", "Corriere della Sera" un "La Repubblica", šīs saiknes varētu būt par pamatu viņa neapstiprināšanai amatā.
Pirlo ir Krievijas azartspēļu kompānijas "Fonbet" vēstnesis un nesen viesojās Maskavā uz Krievijas Futbola federācijas publisku pasākumu.
Tāpat Pirlo šobrīd vada Apvienoto Arābu Emirātu komandu Dubaijas "United FC", kas pieder Krievijas miljardierim Sergejam Lomakinam, kuram ir saistība arī ar Latvijas čempioni "Riga". Jūlijā Pirlo ar "United FC" aizvadīja treniņnometni "Riga" mājvietā "Baltic Sports Village" bāzē Piņķos.
Kā vēsta "Gazzetta dello Sport", Itālijas Futbola federācijas (FIGC) jaunais prezidents Džovanni Malago patlaban pārbauda un vērtē Pirlo saiknes ar Krieviju.
Bija paredzēts, ka 47 gadus vecais Pirlo nomainīs savu bijušo komandas biedru Itālijas izlasē Džennāro Gatuzo, kurš aprīlī atkāpās no amata, kad Itālija atkārtoti nekvalificējās Pasaules kausam.
Tiek lēsts, ka Pirlo, kurš bija viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem Itālijas uzvarā 2006. gada Pasaules kausa finālturnīrā Vācijā, noslēgs četru gadu līgumu ar mērķi kopā ar komandu iekļūt 2030. gada Pasaules kausa finālturnīrā.
Turīnas "Juventus" sastāvā pussargs bez četriem A sērijas čempiona tituliem vienreiz ir izcīnījis Itālijas kausu un divreiz - Superkausu. Pirlo ir spēlējis arī tādās Itālijas vienībās kā "Brescia", Milānas "Inter", "AC Milan" un ASV klubā Ņujorkas "City".
Ar "AC Milan" Pirlo divas reizes triumfēja UEFA Čempionu līgā, A sērijā un UEFA Superkausā, bet pa reizei - arī Itālijas kausā un FIFA Pasaules klubu kausā.
Itālijas izlasē bijušais pussargs aizvadīja 116 spēles un guva 13 vārtus.
Pēc spēlētāja karjeras beigām Pirlo strādāja par treneri tādos klubos kā "Juventus" un Dženovas "Sampdoria", kā arī Turcijas vienībā Stambulas "Fatih Karagumruk", ar īpašiem panākumiem neizceļoties.