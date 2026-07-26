"Auda" nosargā minimālu uzvaru, bet "Liepāja" pārliecinoši tiek galā ar "Jelgavu"
"Audas" un "Liepājas" komandas svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 24. kārtas ievadā pārspēja attiecīgi "Daugavpils" un "Jelgavas" vienības.
"Auda" daugavpiliešus mājās uzvarēja ar rezultātu 1:0 (1:0).
Vienīgie vārti tika gūti 37. minūtē, kad Henoks Lusveki soda laukumā bija pirmais pie pretinieku vārtsarga atsistās bumbas un raidīja to cietoksnī.
Tikmēr "Liepāja" viesos ar rezultātu 2:0 (2:0) bija pārāka pār "Jelgavu".
Jau spēles pirmajā minūtē pēc liepājnieku bīstama uzbrukuma viesi saglabāja bumbu pretinieku soda laukumā un pēc Danila Patijčuka piespēles no vārtu priekšas bumbu tīklā ieraidīja Oloko Ede, kurš šajā sezonā izcēlies jau 18 reizes.
Otro reizi bumba "Jelgavas" vārtos nonāca 27. minūtē, kad pēc viesu strauja pretuzbrukuma Amar Haidara piespēlēja bumbu soda laukumā, no kurienes precīzu sitienu izdarīja Abioduns Ogunniji.
Pirmdien "Tukums 2000" mājās cīnīsies ar RFS un "Grobiņa" Jūrmalā uzņems "Ogre United". "Super Nova" un "Riga" savstarpējā spēle pārcelta uz vēlāku sezonas nogriezni.
Ar 59 punktiem 23 spēlēs RFS turnīra tabulā ir pirmajā pozīcijā, "Riga" ir 58 punkti, "Auda" komandai - 43. Tālāk ceturtā ar 31 punktu ir "Liepāja", kurai ar 30 punktiem 24 mačos seko "Daugavpils", "Super Nova" 23 mačos tikusi pie 27 punktiem, "Jelgavai" ir 25 punkti 24 cīņās, "Grobiņai" - 20 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 17 un Ogres "United" - 13 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.