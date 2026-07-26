Slovēnijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars.
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Šodien 21:22
Pogačars kļūst par pieckārtēju "Tour de France" čempionu
Slovēnijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars svētdien uzvarēja "Tour de France" kopvērtējumā, piekto reizi karjerā triumfējot prestižajā daudzdienu velobraucienā.
27 gadus vecais Pogačars "Tour de France" ir nepārspēts pēdējos trīs gados, tāpat titulu izcīnot arī 2020. un 2021. gadā.
2026. gada velobraucienā finišēja arī latvieši Toms Skujiņš un Krists Neilands.
Svētdien pēdējā, 21. posmā, riteņbraucēji Parīzē veica nepilnus 89 kilometrus ar finišu Elizejas laukos. Pirmā daļa no distances bija sadalīta sešos mazākos apļos, bet pārējie nepilni 50 kilometri - trīs apļos, katrā pārvarot Monmartra pakalnu ar bruģa segumu.
Pogačara pārsvars pirms pēdējā posma bija vairāk nekā sešas minūtes, līdz ar to tikai liela neveiksme viņam liegtu uzvaru kopvērtējumā.