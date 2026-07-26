Basketbolists Nauris Miezis.
Basketbols
Šodien 20:42
Miezis ar Mongolijas komandu Ventspilī izcīna ceļazīmi uz "Masters" turnīru
Nauris Miezis ar Mongolijas 3x3 basketbola komandu "Ulaanbaatar" svētdien Ventspilī uzvarēja "Quest" līmeņa turnīrā un izcīnīja ceļazīmi uz Debrecenas "Masters" turnīru.
Finālmačā "Ulaanbaatar" ar 21:17 pārspēja Lietuvas kvartetu "Raudondvaris".
Bez Mieža "Ulaanbaatar" sastāvā bija arī Usuhbajars Otgonbajars, Otgonjargals Cogts un kanādietis Stīvs Sers.
Pirms tam pusfinālā Mongolijas vienība tikai pagarinājumā ar 20:18 uzveica Latvijas komandu "Kandava"/"Turība", kuras sastāvā bija Eduards Avotiņš, Reinis Avotiņš, Edgars Krūmiņš un Kārlis Šilke-Žunda. Uzvaras metienu guva Sers.
Debrecenas "Masters" norisināsies augusta beigās.