Miezis ar Mongolijas komandu Ventspilī izcīna ceļazīmi uz "Masters" turnīru
Foto: Zane Bitere/LETA
Basketbolists Nauris Miezis.
Basketbols

Miezis ar Mongolijas komandu Ventspilī izcīna ceļazīmi uz "Masters" turnīru

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Nauris Miezis ar Mongolijas 3x3 basketbola komandu "Ulaanbaatar" svētdien Ventspilī uzvarēja "Quest" līmeņa turnīrā un izcīnīja ceļazīmi uz Debrecenas "Masters" turnīru.

Miezis ar Mongolijas komandu Ventspilī izcīna ceļa...

Finālmačā "Ulaanbaatar" ar 21:17 pārspēja Lietuvas kvartetu "Raudondvaris".

Bez Mieža "Ulaanbaatar" sastāvā bija arī Usuhbajars Otgonbajars, Otgonjargals Cogts un kanādietis Stīvs Sers.

Pirms tam pusfinālā Mongolijas vienība tikai pagarinājumā ar 20:18 uzveica Latvijas komandu "Kandava"/"Turība", kuras sastāvā bija Eduards Avotiņš, Reinis Avotiņš, Edgars Krūmiņš un Kārlis Šilke-Žunda. Uzvaras metienu guva Sers.

Debrecenas "Masters" norisināsies augusta beigās.

Tēmas

KandavaNauris MiezisEdgars Krūmiņš3x3MongolijaVentspils

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