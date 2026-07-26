Lielbāržiem mājas posmā uzvara pirmajā braucienā, bet tehniska ķibele liedz cīnīties par pjedestālu
Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži svētdien Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja astoto vietu pasaules čempionāta devītajā posmā.
Sportistu "Facebook" kontā ir ziņots, ka "Smeceres sila" mototrasē Lielbārži pirmajā braucienā brauca ātri un veiksmīgi veica apdzīšanas, finišējot pirmie.
Otrajā braucienā brāļi pieļāva kļūdu startā un braucienu uzsāka no pēdējām pozīcijām. Ar katru apli izdevās pakāpties augstāk, sasniedzot piekto vietu, bet tad ekipāža uzbrauca uz akmens, kas salauza aizmugurējo zobratu, nokrita ķēde un Lielbārži braucienu turpināt nevarēja.
"Esam ļoti vīlušies, bet tāds ir tehniskais sports. Žēl, ka nevarējām sniegt līdzjutējiem rezultātu, ko viņi bija pelnījuši, un mājas posmā kāpt uz goda pjedestāla", teikts paziņojumā.
Uzvaru posmā ar 47 punktiem izcīnīja beļģis Marvins Vanlušens un nīderlandietis Bens van den Bogārts, kuri pēc otrās vietas pirmajā braucienā uzvarēja otrajā braucienā.
Otrie ar 42 punktiem finišēja vācietis Tims Primmers un austrietis Patriks Šneiders, kuri pēc trešās vietas pirmajā braucienā bija otrie otrajā braucienā. Ar 36 punktiem trešo vietu ieņēma briti Brets Vilkinsons un Džo Milards, kuri braucienos ieņēma attiecīgi piekto un trešo vietu, bet ceturto - nīderlandieši Kūns Grondmans un Ross Vinsents.
Lielbārži ar 25 punktiem ieņēma astoto vietu.
Jau ziņots, ka kvalifikācijā Latvijas ekipāža savā grupā ieņēma ceturto vietu.
Kopvērtējumā pēc deviņiem posmiem vadībā ar 427 punktiem ir Vanlušens/van den Bogārts, francūžiem Kilianam un Evanam Prunjē ir 384 punkti, bet Primmeram un Šneideram - 369 punkti.
Lielbārži ar 208 punktiem ir pakāpušies uz sesto vietu.