Noriss Ungārijā izcīna pirmo uzvaru sezonā
"McLaren" pilots Lando Noriss svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) 11. posmā - Ungārijas "Grand Prix" -, pērnā gada čempionam tiekot pie pirmā panākuma sezonā.
Startā "McLaren" pilots Oskars Piastri apsteidza ne tikai Šarlu Leklēru ("Ferrari"), bet arī savu komandas biedru, "pole-position" īpašnieku Norisu, tādējādi kļūstot par līderi. Pirmajos apļos savas pozīcijas uzlaboja arī Makss Verstapens ("Red Bull"), kurš sekoja abām "McLaren" formulām un bija priekšā abiem "Ferrari" pilotiem Lūisam Hamiltonam un Leklēram.
Aiz viņiem sekoja sezonas līderis Kimi Antonelli ("Mercedes") un Izaks Hadžars ("Red Bull"), bet Džordžs Rasels ("Mercedes") tehnisku problēmu dēļ bija atkāpies uz pēdējo vietu.
No vadošās grupas kā pirmais pitstopā devās Hamiltons 14. aplī, vēlāk to darīja arī Verstapens, kurš pēc tam trasē apdzina savu kādreiz principiālo sāncensi, paliekot viņam priekšā. Turpinājumā pirmo riepu maiņu veica arī "McLaren" piloti, Piastri saglabājot pirmo vietu priekšā Norisam.
Pēc otrā boksu apmeklējuma Piastri trasē aizkavējās pie atpalicējiem, turklāt vienā no apdzīšanām viņš sadūrās ar Karlosu Sainsu ("Aston Martin"). Tas ļāva Norisam viņu apdzīt, un vēlāk brits pēc Antonelli apdzīšanas kļuva par līderi.
Pēc tam, kad 54. aplī savā otrajā boksu apmeklējumā devās Antonelli, priekšā atkal bija abas "McLaren" formulas, kurām sekoja Hamiltons, Verstapens, Leklērs un Antonelli. Tomēr dažus apļus vēlāk ātrumkārbas problēmu dēļ sacīkste noslēdzās Piastri.
Noriss finišēja pirmais, viņam sekoja Verstapens, bet trešais bija Antonelli. Ceturtais finišā bija Hamiltons, bet viņš sacīkstē boksu celiņā pārkāpa ātrumu, kā dēļ tika pie piecu sekunžu soda un tā rezultātā tika klasificēts kā piektais aiz Leklēra.
Tālāk bija Hadžars un Rasels, astotais finišēja Laiems Losons (RB), devītais bija Niko Hilkenbergs ("Audi"), bet kā pēdējais pie punkta tika Arvīds Lindblads (RB).
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".