Brāļi Reišuļi Čehijā izcīna vietu labāko četriniekā
Latvijas motosportisti Jānis Mārtiņš Reišulis un Kārlis Alberts Reišulis svētdien Čehijā pasaules motokrosa čempionāta 13. posmā MX2 klasē pirmajā braucienā izcīnīja attiecīgi trešo un ceturto vietu, bet MXGP klasē, kurā šo posmu izlaiž Pauls Jonass, Edvards Bidzāns ieņēma 26. vietu.
MX2 klasē braucienā uzvarēja spānis Gijems Farress. Viņš par 10,705 sekundēm apsteidza DĀR braucēju Kemdenu Maklelanu, par 12,517 sekundēm - J. Reišuli un par 13,808 sekundēm - K. Reišuli.
J. Reišulis līdz pat devītajam aplim brauca pirmais, bet 15. aplī atkāpās uz ceturto vietu, pēdējā aplī tiekot līdz trešajai pozīcijai. K. Reišulis braucienu uzsāka piektajā vietā, līdz finišam pakāpjoties vietu augstāk.
Jau ziņots, ka sestdien kvalifikācijā J. un K. Reišuļi izcīnīja attiecīgi piekto un devīto vietu.
MXGP klasē Bidzāns ieņēma 26. vietu, no brauciena uzvarētāja nīderlandieša Džefrija Herlingsa atpaliekot par apli.
Herlingss par 18,310 sekundēm apsteidza francūzi Romēnu Fevru un par 23,914 sekundēm - vēl vienu Francijas motosportistu Tomu Viali.
Jonass iepriekšējā posmā krita, un "Kawasaki" komanda pieņēma lēmumu šo etapu izlaist atjaunošanās nolūkā.
Sacensību otrie braucieni MX2 un MXGP klasēs notiks svētdien.
Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi.