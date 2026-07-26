Latvijas pludmales volejbolistes Kaboverdē paliek soli no pusfināla
Foto: Shutterstock
Ilustratīvs foto.
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Latvijas pludmales volejbolistes Kaboverdē paliek soli no pusfināla

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas duets Marta Ozoliņa/Marta Vildere svētdien Kaboverdē izcīnīja dalītu piekto vietu Profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Futures" turnīrā.

Latvijas pludmales volejbolistes Kaboverdē paliek ...

Turnīrā ar septīto numuru izsētais pāris grupā uzvarēja spēlē ar mājiniecēm, bet zaudēja Nīderlandes volejbolistēm.

Izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:8, 21:5) tika sagrautas mājinieces Sjozani un Keila da Krušas (11.), bet otrajā kārtā ar 1-2 (21:17, 18:21, 15:17) tika zaudēts ar piekto numuru izsētajām spānietēm Nasaretai Balbuenai un Karolinai Fernandesai.

Kaboverdē Latvijas pāris nopelnīja 240 pasaules ranga punktus.

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

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