Tramps kā traucēklis, sēras Norvēģijā un latviešu gvarde Krievijā - aizejošā nedēļa sportā
Šo nedēļu sporta draugi visā pasaulē sāka ar ziņām par Spānijas futbolistu triumfu Pasaules kausā, pārspējot emocionālo un pat agresīvo Argentīnu – par šo maču runās vēl ilgi, tomēr netrūka arī citu būtisku notikumu – ja visam nesanāca sekot līdzi portāls Jauns.lv atgādinās.
Daudz runāts par Spānijas futbola izlases dominējošo sniegumu Pasaules kausa finālā, kas tomēr kopumā bija liels pretstats bronzas mačam – kurā aizsardzība laukumā bija redzama fragmentāri.
Spānija dominēja visas spēles garumā, tomēr momentu pārbagātība sākās vien pēc nonākšanas skaitliskā vairākumā. Argentīna finālmačā pirmo reizi pa vārtiem sita vien papildlaika otrajā puslaikā - 117. minūtē un patiesībā nebija tālu, lai izlīdzinātu rezultātu un spēli aizvest līdz 11 metru sitienu sērijai.
Spāņu futbolisti arī sakrāja lauvastiesu individuālo apbalvojumu un mājās, protams, tika sagaidīti kā varoņi, tomēr līdzjutēji šī Pasaules kausa spilgtākos vīrus atrada vairāku citu valstsvienību kreklos. Apbalvošanas ceremonijā ne pirmo reizi galvenā uzmanība tika pievērsta ASV prezidentam Donaldam Trampam, kura rīcība atkal neglaimoja pašam politiķim.
Pasaules čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa atrada virkni sportistu, kas iebilst pret agresorvalstu volejbolistu atgriešanos sacensību apritē. Arī Latvijas Olimpiskās komitejas vadība, tiekoties ar Baltijas valstu kolēģiem izrādīja apņēmību darboties Ukrainas interesēs.
Sēru vēsts pienākusi no Norvēģijas, kur negaidīti mūžībā devies viens no izcilākajiem šīs valsts sportistiem Olafs Tufte. Savukārt smaga slimība pieveica Anglijas futbola leģendu Kevinu Kīganu. Savukārt Leonīds Tambijevs diemžēl nebūs ne tuvu vienīgais Latvijas pārstāvjis KHL klubā Maskavas "Dinamo".
Lebrons Džeimss tiek pie jaunas komandas, Artemijs Žižins atzīstami startē “British Open”, Latvijas vadošie basketbola klubi bruņojas, bet Ventspilī notiek “GGFEST”, kur dalībnieku vidū arī olimpiskais čempions Nauris Miezis.