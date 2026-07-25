Vēsturisks panākums un skaista uzvara palīdz "Riga" futbolistēm iekļūt Čempionu līgas nākamajā kārtā
"Riga" futbolistes sestdien Lielbritānijas pilsētā Reksemā nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas otrajā kārtā.
Latvijas čempiones kvalifikācijas pirmās kārtas izšķirošajā mačā ar rezultātu 4:1 (0:1) pārspēja Velsas pārstāvi "Wrexham".
Mača astotajā minūtē mājinieces vadībā izvirzīja Lili Džounsa, un rezultāts 1:0 saglabājās līdz 50. minūtei, kurā Minami Oi izlīdzināja rezultātu. Četras minūtes vēlāk Kumba Brima izvirzīja vadībā rīdzinieces, bet otrā puslaika turpinājumā vēl pa vārtiem guva Laura Kallase un Šiori Kato. "Riga" futbolistes vārtu rāmī sita deviņas reizes, bet pretinieces - divas.
"Riga" ir pirmā Latvijas komanda, kas pārvarējusi UEFA Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas pirmo kārtu. Otrās kārtas turnīrā "Riga" pusfinālā mērosies spēkiem ar Dānijas komandu un mājinieci "Koge", bet šī turnīra otro pusfināla pāri veidos "Gintra" no Lietuvas un "Heart of Midlothian" no Skotijas.
Pusfināla mači paredzēti 5. augustā, bet spēles par vietām - 8. augustā. Trešdien pirmajā spēlē Latvijas čempiones "Riga" futbolistes ar 4:1 pārspēja Ziemeļīrijas zelta medaļnieces Belfāstas "Glentoran", bet "Wrexham" ar 4:2 pieveica Erevānas "Pyunik".
Kvalifikācijas pirmajā kārtā notiek sabraukumi ar pusfināla spēlēm un mačiem par vietām, otrajā kārtā iekļūstot tikai pirmās vietas ieguvējai.
Tādā pašā formātā risināsies arī otrā kvalifikācijas kārta, trešajā komandas tiks sadalītas pāros, aizvadot mājas un izbraukuma spēles. Pēc tam notiks turnīra līgas fāzes spēles ar izslēgšanas mačiem pēc tām.
Tāpat otro sezonu tiek organizēts arī UEFA Eiropas kausa turnīrs sievietēm, kas ir kontinenta otrā līmeņa klubu sacensības. Tajās atkarībā no rezultātiem varēs iekļūt arī Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra dalībnieces, taču tad ir jāsasniedz vismaz otrā kvalifikācijas kārta.
Pērn "Riga" pirmās kvalifikācijas kārtas turnīra pusfinālā ar 4:1 uzvarēja Tallinas "Flora" komandu no Igaunijas, bet finālā ar 1:2 zaudēja mājiniecēm "Racing Union" no Luksemburgas.