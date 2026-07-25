Pērnā gada čempions Noriss izmanto konkurentu kļūdas un triumfē Ungārijas "Grand Prix" kvalifikācijā
"McLaren" pilots Lando Noriss sestdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) 11. posma - Ungārijas "Grand Prix" - kvalifikācijā.
Pērnā gada čempions Noriss sezonas pirmo "pole position" izcīnīja, trešajā kvalifikācijas kārtā finišējot vienā minūtē un 17,207 sekundēs.
Otrs ātrākais bija "Ferrari" pilots Lūiss Hamiltons, kurš no tautieša atpalika vien 0,012 sekundes, taču viņš par Oskara Piastri ("Mercedes") nevajadzīgu traucēšanu saņēma trīs starta vietu sodu. Līdz ar to pirmajā starta rindā līdzās Norisam būs Šarls Leklērs ("Ferrari"), bet no otrās rindas startēs Piastri un Makss Verstapens ("Red Bull"), kurš tuvu kvalifikācijas beigām ar spēkratu sagriezās trasē un neuzlaboja savu rezultātu.
Trešajā rindā būs Hamiltons un Džordžs Rasels ("Mercedes"), bet aiz viņiem - sezonas līderis Kimi Antonelli ("Mercedes") un Izaks Hadžars ("Red Bull"). Tāpat kā Hamiltons, arī Antonelli kvalifikācijā bija augstāk, taču viņš saņēma trīs starta vietu sodu par dzelteno karogu neievērošanu. Svētdien paredzēta Ungārijas "Lielās balvas" izcīņa.
Pēc desmit posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 204 punktiem ieņem Antonelli, otrais ar 159 punktiem ir Hamiltons, 154 punktus ir sakrājis Rasels, Leklēram ir 126 punkti, Norisam - 103, Piastri - 92 punkti un Verstapenam - 91 punkts.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 358 un "Ferrari" - 285, "McLaren" - 195 punkti, bet "Red Bull" - 151 punkts. Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".