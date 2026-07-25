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Šodien 20:49
Latvijas snūkerists Artemijs Žižins ar pārliecinošu uzvaru iesoļo "English Open" turnīra nākamajā kārtā
Latvijas sportists Artemijs Žižins sestdien sasniedza Pasaules snūkera tūres (WST) "English Open" turnīra kvalifikācijas otro kārtu.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 105. vietu, kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 4-1 pārspēja angli Alfiju Bērdenu (WST 114.). Otrajā kārtā viņa pretinieks būs cits anglis Mārtins O'Donels (WST 53.).
Artemijs Zizins has SOME showreel 😎#EnglishOpen pic.twitter.com/YB3TghjmhZ— WST (@WeAreWST) July 25, 2026
"English Open" pamatturnīrs notiks septembrī. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.