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Latvijas U-23 3x3 basketbolisti finālā sagrauj serbus un triumfē Ventspilī
Latvijas vīriešu U-23 izlase sestdien Ventspilī izcīnīja uzvaru "GGFest" ietvaros notiekošā 3x3 basketbola Jaunatnes Nāciju līgas posmā, bet Latvijas sieviešu valstsvienība ierindojās otrajā pozīcijā.
Vīriešu turnīrā Latvijas izlase, kurā spēlēja Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris, grupā ar 9:11 piekāpās Ukrainai un ar 21:13 pārspēja Rumāniju, bet finālā ar 20:11 apspēlēja Serbiju.
Cīņā par pirmo vietu Latvijas komandā rezultatīvākie ar astoņiem gūtajiem punktiem bija Karlsons un Skreivers, Zviedris izcēlās ar trīs punktiem, bet vēl vienu punktu guva Bumbieris.
Kopvērtējumā pēc pieciem posmiem Latvijai ir 460 punkti, Serbijai - 430, Polijai - 320, Ukrainai - 285, Rumānijai un Šveicei - 265 punkti.
Sieviešu turnīrā Latvijas izlase, kurā spēlēja Paula Cirša, Adelīna Urtāne, Enija Ķīvīte un Amanda Baumgarte, grupas spēlēs ar 17:9 pārspēja Šveici un ar 10:8 guva panākumu pār Rumāniju, bet finālā ar 10:20 piekāpās Polijai.
Izšķirošajā mačā Latvijas labā septiņus punktus guva Cirša, Ķīvīte pievienoja divus punktus, bet vienu punktu guva Urtāne.
Kopvērtējumā pēc pieciem posmiem Latvijai ir 480 punkti, Polijai - 400, Ukrainai - 315, Serbijai - 295, Rumānijai - 275 un Šveicei 260 punkti.
Ventspilī svētdien norisināsies vēl viens posms, kad spēles notiks no plkst. 10 līdz plkst. 16.
Katru dienu komandas vispirms izspēlē turnīrus divās apakšgrupās, kuru uzvarētāji sacenšas finālspēlē, bet pārējās komandas klasificē saskaņā ar FIBA noteikumiem.
Turnīrā sacenšas Latvijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas, Serbijas un Šveices sieviešu un vīriešu izlases.
Nāciju līgas pirmajā sabraukumā jūlija sākumā Rīgā sieviešu konkurencē visos trijos turnīros uzvarēja Latvijas izlase. Savukārt vīriešu konkurencē Rīgā divos turnīros uzvarēja Serbijas izlase, vienā - Latvija.
Kopvērtējuma uzvarētāji iegūst ceļazīmi uz U-23 Pasaules kausa izcīņu, kas septembra vidū notiks Ķīnā.