Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja piedzīvoja zaudējumu Hamburgas "WTA 250" turnīra dubultspēļu pusfinālā.
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Šodien 16:16
Semeņistajai sāpīgs zaudējums Hamburgas "WTA 250" turnīra dubultspēļu pusfinālā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pārī ar kazahstānieti Žibeku Kulambajevu sestdien piedzīvoja zaudējumu Hamburgas "WTA 250" turnīra dubultspēļu pusfinālā.
Cīņā par vietu finālā Semeņistaja/Kulambajeva ar 2-6, 1-6 zaudēja slovēnietēm Dalilai Jakupovičai un Nikai Radišičai.
Par pusfināla sasniegšanu Semeņistaja 98 dubultspēļu ranga punktus.
Pirmajā kārtā Latvijas un Kazahstānas duets ar 6-3, 6-3 pieveica mājinieces Nomu Akugi un Tamāru Korpaču, bet ceturtdaļfinālā ar 6-4, 7-5 uzvarēja čehietes Jesiku Malečkovu un Miriamu Škohu, kuras bija izsētas ar otro numuru.
Jau vēstīts, ka vienspēlēs Latvijas otrā rakete, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju, ar 6-3, 3-6, 2-6 piekāpās ar astoto numuru turnīrā izliktajai austrietei Sinjai Krausai (WTA 80.), nopelnot vienu pasaules ranga punktu.
Turnīrs Hamburgā māla seguma kortos beigsies svētdien.