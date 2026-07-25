Latvijas hokejists Kristers Ansons.
Hokejs
Šodien 15:10
Kristers Ansons no OHL čempionvienības pārcelsies uz Alpu līgu
atvijas hokejists Kristers Ansons, kurš iepriekšējās trīs sezonas ar "Mogo"/RSU izcīnīja "Optibet" hokeja līgas (OHL) čempiontitulu, nākamsezon pārstāvēs Alpu hokeja līgas komandu Vipiteno "Wipptal Broncos" no Itālijas.
Ansons aizvadītajā sezonā 26 regulārās sezonas spēlēs izcēlās ar desmit gūtiem vārtiem un 17 rezultatīvām piespēlēm, bet 11 "play-off" cīņās iekrāja desmit (6+4) rezultativitātes punktus.
Viņš pagājušajā sezonā pārstāvēja arī Latvijas U-20 izlasi, kuras rindās pasaules junioru čempionātā piecās spēlēs tika pie trīs vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm.
20 gadus vecais uzbrucējs iepriekš ir spēlējis ārzemēs, kad daļu no 2023./2024. gada sezonas aizvadīja Kvebekas augstākajā junioru hokeja līgā (QMJHL).
Pagājušajā sezonā "Wipptal Broncos" regulāros sezonu noslēdz piektajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu.