Latvijas 3x3 basketbola izlases triumfē GGFEST atklāšanas dienā
24. jūlijā Ventspilī ar plašu sporta un kultūras programmu sākās Eiropā lielākais brīvdabas ielu sporta un kultūras festivāls – Ghetto ...
Latvijas 3x3 basketbola izlases triumfē GGFEST atklāšanas dienā
24. jūlijā Ventspilī ar plašu sporta un kultūras programmu sākās Eiropā lielākais brīvdabas ielu sporta un kultūras festivāls – Ghetto Games festivāls. Pirmajā dienā tika noskaidroti uzvarētāji FIBA U-23 3x3 basketbola Nāciju līgas pirmajā posmā, Latvijas Inline kausā un Ghetto Fight kikboksa sacensībās. Festivāla pirmā vakara izskaņā - Edgara Sniega un Pētera Upelnieka koncerts uz GGFEST skatuves.
Par spilgtāko pirmās dienas notikumu kļuva FIBA U-23 3x3 basketbola Nāciju līgas pirmais posms, kurā triumfēja Latvijas izlases – gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. “Mums visām ir ļoti foršas emocijas pēc šodienas spēlēm – kopā baudam Ventspili un domāju, ka Rīgas turnīri mums iedeva pārliecību, kā iesākt Nāciju līgas turnīru,” stāsta komandas kapteine Marta Leimane.
“Šodienas spēles uzvarējām ar cīņas sparu un aizsardzības – uzbrukuma principiem. Protams, bija grūti, jo komandas ir ļoti labas. Turpināsim rītdien kārtīgi kapāt pret citām komandām.” Sieviešu turnīrā otro vietu izcīnīja Polija, savukārt vīriešu konkurencē otro vietu ieguva Serbija. Sacensības turpināsies arī sestdien, kad komandas aizvadīs Nāciju līgas otro posmu.
Tikmēr Ventspils skeitparkā tika aizvadīts Latvijas Inline kauss, kurā uzvarētāji tika noskaidroti četrās grupās.
Juniori
-
- vieta – Iļja Bogdaņins
- vieta – Emīls Egle
- vieta – Odrija France Osmane
Amatieri
-
- 1.vieta – Alberts Šīraks
- 2.vieta – Pauls Skribis
- 3.vieta – Dāvis Reinšmits
Sievietes
-
- vieta – Anna Pavlova
- vieta – Edīte Šulmane
- vieta – Odrija France Osmane
Pro grupa
-
- vieta – Nils Jansons
- vieta – Niklāvs Katlaps
- vieta – Olivers Enawell
Dienas gaitā sadarbībā ar Latvijas Kikboksa federāciju tika aizvadītas arī Ghetto Fight Kickboxing sacensības, kurās uzvaras izcīnīja 21 sportists no dažādiem Latvijas klubiem. Par turnīra labāko cīkstoni tika atzīts Ruslans Volkovs no kluba Top Ring Riga.
Savukārt, vēsturiskajā Ventspils skeitparkā tika aizvadītas BMX Park sacensības U12 un amatieru grupā, kā arī PRO kvalifikācijas sacensības.
U12 grupas uzvarētāji BMX park disciplīnā:
-
-
- Eliots Zaklavskis
- Eduards Vinters
- Emīls Zīle
-
Amatieru grupas uzvarētāji BMX park disciplīnā:
1.Matīss Klūdziņš
2. Timurs Osipovs
3. Edgars Rancans
BMX park PRO kategorijā sportisti šovakar cīnījās par vietu finālos, kas norisināsies sestdien, kā arī par vērtīgajiem UCI pasaules ranga punktiem. Starp dalībniekiem bija arī mājinieks Ernests Zēbolts, kurš 2024.gada Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 8.vietu. “Šodien skeitparkā man sanāca uztaisīt visus trikus, kurus biju paredzējis.
Un es teiktu, ka nobraucu labi un tīri priekš kvalifikācijas. Tagad galvenais ir doties mājās un koncentrēties rītdienai,” pēc vakara kvalifikācijas stāsta Ernests. Atbildot uz jautājumu par to, ar kuru no BMX park dalībniekiem rītdien varētu būt sīvākā cīņa par vērtīgajiem UCI punktiem, Ernests atbild, ka “Nesacenšos ne ar vienu. Jo es vienmēr cīnos tikai ar sevi. Es vienmēr cenšos parādīt savu labāko – pārējais jau ir tiesnešu ziņā!”
Līdztekus sporta sacensībām uz GG skatuves norisinājās “Ghetto Lady sarunas”, kurās ekstrēmo sporta veidu un 3x3 basketbola pārstāves diskutēja par meiteņu iespējām ielu sportā. Dienas laikā tika aizvadīts arī “GGFEST brīvrunu pāru batls”, kurā tika kronēti šī gada pāra čempioni -Chevskis un Normis Simpsons.
Pirmās festivāla dienas noslēgumā uz skatuves kāpa Edgars Sniegs kopā ar Pēteri Upelnieku, pirmoreiz plašākai publikai prezentējot dziesmas no topošā albuma un radot īpašu atmosfēru festivāla vakarā.
Jau sestdien - 25. jūlijā Ghetto Games festivāls sasniegs savu kulmināciju. Sportiskā programma sāksies jau plkst. 10.00 Ventspils skeitparkā ar līdz šim lielākajām scooter sacensībām un Lielajā laukumā turpināsies FIBA U-23 3x3 basketbola Nāciju līga, BMX un citu sporta veidu sacensības. Dienas gaitā apmeklētājus sagaida arī pasaules līmeņa 3x3 basketbola turnīrs “Ghetto Basket Quest” ar Naura Mieža pārstāvētās komandas “Ulaanbaatar” komandas dalību, kā arī Ghetto Fight, Ghetto Dance VIP, elektroniskās mūzikas zvaigznes DJ Might Delete later koncerts, Ghetto Food Fest un aktivitātes visai ģimenei.
Festivālu līdzfinansē Ventspils valtspilsētas pašvaldība.
Festivāla lieldraugs – Balcia Apdrošināšana.
Kontaktinformācija medijiem: ghetto@ghetto.lv
Pasākumā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti organizatoru un pašvaldības publicitātes vajadzībām.
Biedrība ''STREEETBASKET” 16.05.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/264 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.