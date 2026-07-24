"Ferrari" piloti Leklērs un Hamiltons ātrākie Ungārijas "Grand Prix" pirmajos divos treniņos
"Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Luiss Hamiltons piektdien bija ātrākie Pirmās formulas (F-1) 11. posma - Ungārijas "Grand Prix" - pirmajās divās treniņu sesijās.
Pirmajā treniņu sesijā labāko rezultātu sasniedza Leklērs, kurš apli veica minūtē un 19,075 sekundēs, pārspējot Maksu Verstapenu ("Red Bull") par 0,484 sekundēm, bet Hamiltons atpalika no komandas biedra 0,543 sekundes.
Otrajā treniņu sesijā ātrākais bija Hamiltons, savu ātrāko apli veicot minūtē un 18,729 sekundēs. Otrais, zaudējot 0,148 sekundes, bija Leklērs, kamēr Lando Noriss ("McLaren") piekāpās 0,499 sekundes un bija trešais.
Kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli ("Mercedes") pirmajā treniņu sesijā nepiedalījās, bet otrajā sasniedza 13. labāko laiku.
Sestdien tiks aizvadīta trešā treniņu sesija un kvalifikācija, bet svētdien paredzēta Ungārijas "Lielās balvas" izcīņa.
Pēc desmit posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 204 punktiem ieņem Antonelli, otrais ar 159 punktiem ir Hamiltons, 154 punktus ir sakrājis Rasels, Leklēram ir 126 punkti, Norisam - 103, Oskaram Piastri ("McLaren") - 92 punkti un Verstapenam - 91 punkts.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 358 un "Ferrari" - 285, "McLaren" - 195 punkti, bet "Red Bull" - 151 punkts.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".