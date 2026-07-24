Kļuvis zināms, kurā klubā karjeru turpinās "Lakers" zvaigzne Lebrons Džeimss
Titulētais basketbolists Lebrons Džeimss savu karjeru turpinās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā Filadelfijas "76ers", piektdien paziņoja Džeimss.
41 gadu vecais basketbolists paziņojumā norādīja, ka pievienojies Filadelfijas komandai, jo tic, ka var vēl palīdzēt "76ers" izcīnīt NBA čempiontitulu.
ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja vēsta, ka Džeimss noslēdzis vienošanos ar "76ers" uz diviem gadiem.
Jūnija beigās Džeimss pavēstīja, ka neturpinās karjeru Losandželosas "Lakers", kuru pārstāvēja pēdējās astoņas sezonas.
Viņš aizvadītajā sezonā 60 pamatturnīra spēlēs vidēji izcēlās ar 20,9 punktiem, 7,2 rezultatīvām piespēlēm un 6,1 atlēkušo bumbu, bet desmit "play-off" cīņās caurmērā guva 23,2 punktus un iekrāja 6,7 bumbas zem groziem un 7,3 rezultatīvas piespēles.
Džeimss ir visu laiku rezultatīvākais NBA basketbolists, aizvadot līgā 23 sezonas. Viņš ir četrkārtējs NBA čempions, kā arī četrkārtējs sezonas vērtīgākais spēlētājs un finālsēriju vērtīgākais spēlētājs un 22 reizi izvēlēts dalībai NBA Visu zvaigžņu spēlē.
Viņš karjeras laikā spēlējis arī Maiami "Heat" un Klīvlendas "Cavaliers" rindās.