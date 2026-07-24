Latvijas izlases aizsargs Jānis Jaks atgriezīsies Čehijas augstākās līgas klubā
Latvijas hokeja izlases aizsargs Jānis Jaks nākamsezon atgriezīsies Čehijas ekstralīgas vienībā Litvīnovas "Verva", piektdien paziņoja Litvīnovas komanda.
Aizsargam bija vēl viena gada līgums ar Karlovi Varu "Energie", taču puses vienojās par sadarbības pārtraukšanu, savukārt viņa nākamās sezonas līgumu pārņēma Litvīnovas komanda. Jaks noslēdzis vienošanos ar "Verva" uz diviem gadiem, kas nozīmē, ka to pārstāvēs līdz 2027./2028. gada sezonai.
⚠️ Dvě sezóny, 122 zápasů a 56 bodů. Obránce Janis Jaks se loučí s Energií, jeho smluvní práva pro sezónu 2026/2027 přebírá HC VERVA Litvínov.— HC Energie K. Vary (@hokejkv) July 24, 2026
📲 Tisková zpráva: https://t.co/9cpB0K9IcP pic.twitter.com/9bS2oQCkC9
Tušili jste to, teď je to oficiální! 👀— HC VERVA Litvínov (@hcverva) July 24, 2026
Hlásíme skvělý návrat do obrany. Janis Jaks se po dvou letech vrací do Litvínova, kde podepsal dvouletý kontrakt.
Welcome back, Janis! 😎
👉🏼 Tisková zpráva https://t.co/eWWypjLBR8 pic.twitter.com/hvlT5WYf7X
Iepriekšējās divas sezonas Jaks pārstāvēja Karlovi Varu "Energie", kuras rindās aizvadītajā sezonā 48 pamatturnīra spēlēs iekrāja 25 (10+15) punktus, bet 13 "play-off" cīņās tika pie divām rezultatīvām piespēlēm. Pirms pievienošanās "Energie" 2024. gada vasarā viņš divas sezonas spēlēja "Verva" rindās.
Savukārt pirms došanās uz Čehiju Jaks divas sezonas spēlēja Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) "Soči" un Rīgas "Dinamo" vienībās, daļu no 2020./2021. gada sezonas pavadot Amerikas Hokeja līgā (AHL) Beikersfīldas "Condors" rindās. Aizsargs spēlējis arī Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) un Krievijas Jaunatnes hokeja līgā (MHL).
Aizvadītajā sezonā "Verva" Čehijas ekstralīgas pamatturnīru noslēdza pēdējā pozīcijā, taču pārspēlēs nosargāja vietu Čehijas spēcīgākajā līgā.