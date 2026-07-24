Latvijas izlases aizsargs Jānis Jaks atgriezīsies Čehijas augstākās līgas klubā
Foto: picture alliance / nordphoto GmbH
Jānis Jaks pēc divu sezonu pārtraukuma atgriežas zināmā vidē.
Hokejs

Latvijas izlases aizsargs Jānis Jaks atgriezīsies Čehijas augstākās līgas klubā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Latvijas hokeja izlases aizsargs Jānis Jaks nākamsezon atgriezīsies Čehijas ekstralīgas vienībā Litvīnovas "Verva", piektdien paziņoja Litvīnovas komanda.

Latvijas izlases aizsargs Jānis Jaks atgriezīsies ...

Aizsargam bija vēl viena gada līgums ar Karlovi Varu "Energie", taču puses vienojās par sadarbības pārtraukšanu, savukārt viņa nākamās sezonas līgumu pārņēma Litvīnovas komanda. Jaks noslēdzis vienošanos ar "Verva" uz diviem gadiem, kas nozīmē, ka to pārstāvēs līdz 2027./2028. gada sezonai.

Iepriekšējās divas sezonas Jaks pārstāvēja Karlovi Varu "Energie", kuras rindās aizvadītajā sezonā 48 pamatturnīra spēlēs iekrāja 25 (10+15) punktus, bet 13 "play-off" cīņās tika pie divām rezultatīvām piespēlēm. Pirms pievienošanās "Energie" 2024. gada vasarā viņš divas sezonas spēlēja "Verva" rindās.

Savukārt pirms došanās uz Čehiju Jaks divas sezonas spēlēja Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) "Soči" un Rīgas "Dinamo" vienībās, daļu no 2020./2021. gada sezonas pavadot Amerikas Hokeja līgā (AHL) Beikersfīldas "Condors" rindās. Aizsargs spēlējis arī Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) un Krievijas Jaunatnes hokeja līgā (MHL).

Aizvadītajā sezonā "Verva" Čehijas ekstralīgas pamatturnīru noslēdza pēdējā pozīcijā, taču pārspēlēs nosargāja vietu Čehijas spēcīgākajā līgā.
 

Tēmas

"Soči"MHL"Soči"AHLJānis JaksNCAAKHLLatvijas hokeja izlase

Citi šobrīd lasa