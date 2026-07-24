"Tā ir krāpšana!" Pasaules kausa ieguvējiem var nākties ASV atstāt lielu daļu nopelnītās prēmijas
2026. gada Pasaules kausa ieguvējiem Spānijas izlasei trešdaļu no izcīnītās lielās prēmijas var nākties atmaksāt ASV nodokļos.
Jau ziņots, ka par 2026. gada Pasaules kausa ieguvējiem kļuva Spānijas futbola izlase, kas finālā ar 1:0 apspēlēja Argentīnu. Pēc trofejas iegūšanas Spānijai pienākas arī 50 miljonu dolāru liela prēmija no FIFA.
Zināms, ka FIFA šo prēmiju izmaksās Spānijas Futbola federācijai. Sagaidāms, ka no 50 miljoniem 45 % (22,5 miljoni dolāri) tiks izmaksāti futbolistiem un personālam kā prēmijas. Taču tāpat sagaidāms, ka no saņemtās kopējās 50 miljonu prēmijas ap 30 % var nākties atmaksāt ASV, Kanādai un Meksikai budžetā nodokļos.
Pasaules kausa čempionus sagaida mājās
20. jūlijā Spānijas galvaspilsētā Madridē svinīgi tika sagaidīti Pasaules kausa ieguvēji - Spānijas futbola izlase.
ASV likumdošana paredz, ka sportistiem, kuri piedalās sacensībās šajā valstī, ir jāmaksā nodokļi no iegūtajām naudas balvām vai atalgojuma. Tas attiecas arī uz ārzemju sportistiem. Kopš 2010. gada FIFA panākusi, ka līdz 2026. gada turnīram citās turnīra mājvietās šāds nodoklis netika piemērots. Taču ASV tam nav piekāpusies.
Jāmin, ka nodokļi būs jāmaksā ne tikai pasaules čempionei Spānijai, bet visām turnīra dalībniecēm. Pasaules kausā tika sadalīts vērienīgs 655 miljonu ASV dolāru liels balvu fonds. Finālistei Argentīnai tika 33 miljoni, bet trešās un ceturtās vietas ieguvējām Anglijai un Francijai attiecīgi 29 un 27 miljoni. Tāpat nodokļu no ieņēmumiem būs jāmaksā abām pārējām rīkotājvalstīm - Kanādai un Meksikai. Visas trīs puses vienojās, ka summas tiks aprēķinātas pēc tā, cik daudz spēļu komanda būs aizvadījusi katrā valstī.
Esošo normu kritizē vairāki ASV kongresmeņi. Republikānis Tims Burčets izteica skaļu apgalvojumu. "Man šķiet, ka tā ir krāpšana. Neesmu šī nodokļa fans, man tas šķiet nepareizi. Mēs vēlamies iedrošināt cilvēkus braukt uz ASV, tērēt kaudzi naudas un pēc tam vēl paprasām lielu daļu nodokļos. Mums nepieciešama labāka nodokļu politika."
Jāatgādina, ka pēc diviem gadiem ASV uzņems vēl vienu nozīmīgu globālu sporta notikumu - 2028. gada vasaras olimpiskās spēles. Gadījumā, ja šī likuma norma joprojām būs spēkā, tas var nozīmēt arī Latvijas potenciālo medaļnieku atvadīšanos no nozīmīgas daļas savas izcīnītās naudas balvas.