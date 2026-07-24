Baltijas un Ukrainas Olimpiskās komitejas Rīgā pārrunā kopīgu nostāju starptautiskajā sportā
Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma klātienē tikās Baltijas valstu Olimpisko komiteju vadība, sanāksmei attālināti pievienojoties arī Ukrainas Olimpiskās komitejas prezidentam.
Tikšanās laikā puses pārrunāja situāciju starptautiskajā sportā un vienojās stiprināt sadarbību, tostarp aicinot Ukrainu iesaistīties Baltijas mājas projektā 2028. gada Losandželosas Olimpiskajās spēlēs.
Viens no galvenajiem sanāksmes darba kārtības jautājumiem bija gatavošanās LA28 Olimpiskajām spēlēm un "LA28 Baltijas mājas" projekta koncepcija. Baltijas valstu Olimpiskās komitejas izteica kopīgu aicinājumu Ukrainas Olimpiskajai komitejai pievienoties šai iniciatīvai viesa statusā, nodrošinot iespēju prezentēt savu kultūras un sporta programmu. Šī sadarbība ne tikai stiprinās reģionālo vienotību, bet arī palīdzēs izskanēt Ukrainas balsij un stāstam starptautiskajā arēnā.
Atbilstoši sanāksmē pieņemtajai nostājai, Baltijas un Ukrainas Olimpiskās komitejas uzsvēra ciešas sadarbības nozīmi starptautiskā līmenī, īpaši jautājumos, kas skar agresorvalstu (Krievijas un Baltkrievijas) pārstāvju dalību sacensībās.
Taipat laikā organizācijas iesaka saviem sportistiem piedaloties sacensībās, savu rīcību stratēģiski saskaņojot ar kolēģiem Ukrainā. Apzinoties, ka pašizolācija starptautiskajā sporta kopienā nav ilgtspējīga politika un ilgtermiņā nenodrošina nacionālo interešu aizstāvību, kā arī atņem sportistiem starptautisko sacensību pieredzi, ranga pozīcijas un turpmākās kvalifikācijas iespējas,.
Sanāksmes noslēgumā Baltijas valstu un Ukrainas Olimpisko komiteju vadība uzsvēra, ka mūsu kopīgais vēstījums pasaules sporta sabiedrībai ir skaidrs un nemainīgs: KOPĀ mēs esam spēcīgāki. Patiesa uzvara balstīta godīgā cīņā, savstarpējā cieņā un godprātībā. Caur vienotību un kopīgu mērķi organizācijas paliek uzticīgas Olimpiskajai kustībai, nodrošinot, ka sporta arēnas saglabā miera, cerības un cieņas simbolu visiem sportistiem.