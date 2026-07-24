Titulētais Jirgens Klops oficiāli iecelts par Vācijas futbola izlases galveno treneri
Vācu speciālists Jirgens Klops vadīs Vācijas vīriešu futbola izlasi, piektdien paziņoja Vācijas Futbola federācija (DFB).
Vienošanās ar Klopu noslēgta līdz 2030. gada vasarai, tādējādi paredzot, ka viņš vadīs valstsvienību līdz nākamajam Pasaules kausa finālturnīram. Viņš oficiāli kļūs par izlases stūrmani augusta vidū.
Pēc Vācijas izstāšanās no aizvadītā Pasaules kausa finālturnīra Klops publiski izteicās, ka būtu gatavs pārņemt Vācijas izlases vadību, taču viņam bija jāsaņem atļauja no Austrijas kompānijas "Red Bull", kurā viņš kopš 2024. gada bija futbola operāciju vadītājs.
Organizācijai pieder Austrijas klubs Zalcburgas "Red Bull", Vācijas bundeslīgas vienība "Leipzig" un Ziemeļamerikas augstākās futbola līgas (MLS) vienība Ņujorkas "Red Bulls", kā arī Brazīlijas komanda Bragansa Paulistas "Bragantino" un Saitamas "Omiya Ardija" Japānā.
Trenera karjeras laikā Klops ar Dortmundes "Borussia" divreiz uzvarējis bundeslīgā, reizi virs galvas cēlis Vācijas kausu un sasniedzis UEFA Čempionu līgas finālu, savukārt ar "Liverpool" pa reizei triumfējis premjerlīgā, Anglijas kausā un UEFA Čempionu līgā. Trīs reizes Klops atzīts par labāko gada treneri Vācijā.