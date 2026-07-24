Austrālijas futbola zvaigzni pieķer pie stūres narkotiku reibumā
Austrālijas futbola izlases spēlētājs Kristians Volpato pieķerts vadot automašīnu narkotiku reibumā, piektdien paziņoja Jaundienvidvelsas policija.
Tiek ziņots, ka 22 gadus vecais futbolists, kurš šī gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā aizvadīja trīs spēles, piektdienas rītā apturēts par ātruma pārsniegšanu pie Sidnejas Anzakas tilta. Uz tā viņš traucies ar 109 kilometriem stundā, lai gan atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir tikai 60 kilometri stundā.
Pēc apturēšanas par ātruma pārsniegšanu policija veikusi arī pārbaudi uz narkotiskajām vielām, un Volpato tests uzrādījis, ka viņš lietojis kokaīnu. Volpato par ātruma pārsniegšanu tika apturēts arī divas stundas agrāk, tad narkotiku tests netika veikts.
Norādīts, ka par pārkāpumu Volpato vismaz pagaidām nesekos krimināllieta, taču autovadīšanas tiesības gan viņam tiks atņemtas uz nākamajiem sešiem mēnešiem. Vēl gan notikšot izmeklēšana par narkotiku lietošanu.
#BREAKING: Socceroo Cristian Volpato has allegedly tested positive to cocaine during a roadside test in Sydney.— 10 Sport (@10SportAU) July 24, 2026
The 22-year-old was reportedly driving his BMW at 109km/h across the Anzac Bridge in a 60km/h zone, before he allegedly returned the positive test.
Volpato had… pic.twitter.com/J3dLqJ50SN
"Sydney" un Rietumsidnejas "Wanderers" audzēknis Volpato 17 gadu vecumā pievienojās Itālijas kluba "AS Roma" akadēmijai, vēlāk noslēdzot līgumu ar A sērijas klubu. Pirms trim gadiem viņu par 7,5 miljoniem eiro iegādājās cita A sērijas komanda "Sassuolo", kuras rindās viņš aizvadītajā sezonā 26 spēlēs guva divus vārtus.
Sidnejā dzimušais Volpato no 2022. līdz 2025. gadam pārstāvēja dažādu vecumu Itālijas jauniešu izlases, bet šogad pievienojās nacionālajai valstsvienībai, kuras rindās nospēlējis četrus mačus.