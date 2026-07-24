Latvijas izlases uzbrucējs Krastenbergs maina klubu Čehijā
Latvijas izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs karjeru turpinās Čehijas hokeja ekstralīgas klubā Česke Budejovices "Motor", piektdien apstiprināja vienība.
Līgums ar 27 gadus veco uzbrucēju noslēgts uz vienu sezonu. Iepriekšējā sezonā Krastenbergs pārstāvēja citu ekstralīgas komandu "Olomouc", kuras rindās regulārajā čempionātā 50 spēlēs iekrāja 23 (10+13) punktus, bet "play off" turnīrā trīs mačos atzīmējās ar vienu precīzu metienu.
Další posily na jih! Přichází Krastenbergs, na zkoušku pak Hejduk ❤️💙🤍💛 pic.twitter.com/reHk60nTAg— Banes Motor České Budějovice (@HC_Motor) July 24, 2026
Karjeras laikā Krastenbergs spēlējis arī Slovākijā, Austrijā, Zviedrijā un Šveicē, Ontario hokeja līgā (OHL) un ECHL, kā arī nepilnu sezonu "Mogo" un Rīgas "Dinamo". Valstsvienības rindās uzbrucējs piedalījies divās olimpiskajās spēlēs, kur astoņos mačos sakrājis astoņus (3+5) punktus, bet piecos pasaules čempionātos viņa kontā 37 spēles un septiņi (5+2) punkti.
"Motor" pagājušajā sezonā ekstralīgas regulārajā čempionātā ieņēma devīto vietu 14 komandu konkurencē, bet izslēgšanas spēlēs pirmajā kārtā ar 1-3 zaudēja Brno "Kometa" hokejistiem.