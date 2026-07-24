Virslīgā spilgti karjeru sākušais Arokodare saceļ traci no Premjerlīgas izkritušā klubā
Anglijā uzmanības centrā nonācis 25 gadus vecais futbolists Tolu Arokodare, kas savu karjeru sāka Latvijā. Nepiekritot kluba izvēle viņa transfērā, viņš pašrocīgi apmeklējis treniņu, kurā nebija plānota viņa dalība.
Tolu Arokodare no 2019. līdz 2023. gadam pārstāvēja "Valmieras" komandu, kas tobrīd spēlēja Virslīgā. Pierādot sevi spilgti, viņu izīrēja Vācijas Bundeslīgas komandai "Koln". Savukārt no 2021. līdz 2023. gadam viņš spēlēja īrē Francijas klubā "Amiens".
2023. gada 31. janvāri Arokodare noslēdza četru ar pusi gadu līgumu ar beļģu vienību "Genk", demonstrējot tajā ļoti rezultatīvu sniegumu. 113 spēlēs visu turnīru ieskaitē viņš iesita 41 vārtus, tādējādi izpelnoties interesi no Premjerlīgas klubiem. Pagājušā gada septembrī viņš pārcēlās uz Vulverhemptonas "Wanderers", noslēdzot vienošanos uz četriem gadiem.
"Wanderers" rindās pirmajā sezonā 25 gadus vecajam uzbrucējam neizdevās demonstrēt augstu rezultativitāti. Premjerlīgā viņam trīs gūti vārti, kam tika pievienoti vēl trīs vārtu guvumi Anglijas kausu izcīņās. Savukārt "Wanderers" bija vājākā Premjerlīgas komanda, tādējādi pametot augstāko sabiedrību.
Jau drīzumā sāksies jaunā sezona, taču Arokodares nākotne "Wanderers" ir neskaidra. Futbolists izlikts pārdošanai. Kamēr vienība nav piekritusi A sērijas kluba "Fiorentina" piedāvājumam, tā bija akceptējusi Turcijas "Trabzonspor" piedāvājumu. Pats Arokodare vēlas, lai klubs viņu pārdotu uz A sēriju, nevis Turcijas klubu.
Lai arī futbolists nav atteicies trenēties ar komandu, tiek ziņots, ka viņš pašrocīgi apmeklējis kluba treniņu, kurā nebija plānota viņa dalība. Tā kā viņš nevēlējās pamest laukumu un tajā vienkārši sēdējis, tad treneris Sēzars Peikšoto atcēla tālāko treniņa darbu.
Pēc incidenta sociālajos tīklos izteicās pats Arokodare. "Savas karjeras laikā vienmēr esmu uzvedies profesionāli un saglabājis augstus treniņu standartus. Vienmēr esmu centies sagatavot sevi pēc iespējas labāk, lai būtu pieejams klubam, kad tas nepieciešams. Man joprojām ir spēkā esošs līgums ar "Wanderers". Mana vienīgā vēlme ir turpināt to pildīt, darot savu darbu un palīdzot komandai."
Wolves striker Tolu Arokodare has put out a statement on his Instagram responding to reports he forced the cancellation of a training session after he refused to leave the pitch.— Match of the Day (@BBCMOTD) July 23, 2026
Arokodare says he is "surprised and disappointed to see the media reports". pic.twitter.com/UC2vzI5ajJ
Šis gan nav pirmais incidents ar Arokodares iesaisti. Šī gada aprīlī viņš saņēma disciplināru sodu par iesaistīšanos konfliktā ar jauno uzbrucēju Mateušu Manē. "Valmieras" laikā viņš atteicās doties spēlēt, jo bija iekārojis savu pārcelšanos uz Briseles "Anderlecht", kas gan nerealizējās.
Arokodares šī brīža transfēra vērtība tiek lēsta 20 miljonu eiro vērtībā. Lielākā tā bijusi pagājušā gada oktobrī, kad sasniedza 25 miljonus.