Latvijas hokeja izlases uzbrucējs karjeru turpinās NHL kluba sistēmā
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Gļebs Prohorenkovs Latvijas hokeja izlasi pārstāvējis pēdējos divos pasaules čempionātos.
Hokejs

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs karjeru turpinās NHL kluba sistēmā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pēdējo divu pasaules čempionātu dalībnieks Latvijas hokeja izlases rindās uzbrucējs Gļebs Prohorenkovs karjeru turpinās Ziemeļamerikas pēc spēka trešās līgas Austrumkrasta Hokeja līgas (ECHL) klubā Blūmingtonas "Bison".

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs karjeru turpinās...

Blūmingtonas "Bison" ir Nacionālās Hokeja līgas kluba Vinipegas "Jets" fārmklubs. "Jets" sistēmā ir arī Amerikas Hokeja līgas (AHL) klubs Manitobas "Moose". 

24 gadus vecais uzbrucējs iepriekšējās četras sezonas spēlēja ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) klubā no Niagāras universitātes, kur četru sezonu laikā 147 spēlēs sakrāja 87 (31+56) punktus. Iepriekšējā sezona gan Prohorenkovam izvērtās neveiksmīga, 36 mačos gūstot tikai vienus vārtus un iekrājot arī 16 rezultatīvas piespēles.

Uzbrucējs karjeras laikā spēlējis arī ASV junioru līgā NAHL, bet Latvijā laukumā devies "Rīga", Rīgas "Dinamo" un "Olimp" kreklos.

"Bison" aizvadītajā sezonā ECHL regulārajā čempionātā Rietumu konferencē ar 79 punktiem 72 spēlēs ieņēma sesto vietu, bet "play off" jeb Kellija kausa izcīņā piedzīvoja zaudējumu pirmajā kārtā.

Latvijas nacionālās izlases rindās Prohorenkovs iepriekšējos divos pasaules čempionātos aizvadīja 12 spēles, pie punktiem netiekot.

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