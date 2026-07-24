Pēc iekļaušanas ES sankciju paketē darbību FIDE aptur Kremlim pietuvinātais Dvorkovičs, kurš vēl pirms gada viesojās Jūrmalā
Pēc Eiropas Savienības (ES) jaunās sankciju paketes pret Krieviju pieņemšanas ceturtdien savu darbību organizācijā apturēja Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) prezidents Arkādijs Dvorkovičs.
Bijušais Krievijas premjerministra vietnieks FIDE prezidenta amatā atrodas kopš 2018. gada. Dvorkovičs savā paziņojumā norāda, ka viņa vārds ir iekļauts ES 21. sankciju paketē, kas, viņaprāt, ir nelikumīgi un netaisnīgi. Ilggadējais FIDE vadītājs paziņoja, ka šo lēmumu apstrīdēs, izmantojot visus iespējamos tiesiskos līdzekļus.
Statement by FIDE President Arkady Dvorkovich— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 23, 2026
Today, the EU decision to include my name in the 21st sanctions list was published. I want to state unequivocally that I consider this decision unlawful and unfair, and this decision will be immediately challenged by all possible… pic.twitter.com/SmiinxF71u
"Līdz brīdim, kamēr tiks pieņemts galīgs tiesas nolēmums un šis lēmums tiks atcelts vai grozīts, esmu nolēmis brīvprātīgi apturēt savu FIDE prezidenta pilnvaru un pienākumu pildīšanu," savā paziņojumā raksta Dvorkovičs. "Šis lēmums stājas spēkā nekavējoties un būs spēkā tik ilgi, kamēr uz mani attieksies ES un Šveices tiesību aktos noteiktās sankcijas. Saskaņā ar FIDE statūtiem prezidenta pienākumus uzņemsies FIDE viceprezidents, 15. pasaules čempions Višvanatans Anands."
Jau ziņots, ka jūnijā FIDE apturēja Krievijas Šaha federācijas (FŠR) dalību organizācijā, jo FŠR aktīvi darbojās okupētajās Ukrainas teritorijās. FIDE arī paziņoja, ka lēmums par darbības apturēšanu FIDE attiecas tikai uz FŠR un neskar sportistus. Individuāli spēlētājiem joprojām ir tiesības piedalīties FIDE sacensībās saskaņā ar spēkā esošajiem FIDE noteikumiem un lēmumiem.
Dvorkovičs no 2008. līdz 2012. gadam bija bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva palīgs, bet no 2012. līdz 2018. gadam, kad Medvedevs bija premjerministrs, bija viņa vietnieks. Vēl pirms gada viņš viesojās Jūrmalā "Rudaga-Kaissa" rīkotajā bērnu un jauniešu starptautiskajā turnīrā.