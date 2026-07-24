Valsts aizsardzības dienestā iesauktais basketbolists Juris Vītols karjeru turpinās Ogrē
Latvijas basketbolists Juris Vītols, kurš vēl turpina Valsts aizsardzības dienestu (VAD), no Rīgas "Zeļļiem" pārcelsies uz "Ogri", ceturtdien paziņoja vienība
"Ogre" noslēdza vienošanos ar Vītolu uz nākamajām divām sezonām. "Juris ir spēlētājs, kuru pazīstam ļoti labi un kurš jau vairākus gadus ir apliecinājis savu kvalitāti Latvijas basketbolā. Līdz janvārim Juris pildīs dienestu Valsts aizsardzības dienestā, taču viņš piedalīsies komandas treniņos un savienos tos ar spēlēm un darbu klubā. Tas ļaus viņam būt gatavam brīdī, kad varēs pilnvērtīgi pievienoties komandai," skaidroja "Ogres" ģenerālmenedžeris Rinalds Sirsniņš.
Pats 20 gadus vecais basketbolists norādīja, ka viņu uzrunājis gan treneris Artūrs Visockis-Rubenis, pie kura viņš spēlējis iepriekš Liepājā, gan arī grafiks, kas to ļauj savienot ar atrašanos Valsts aizsardzības dienestā. 20 gadus vecais basketbolists trīs iepriekšējās sezonas pavadīja "Rīgas zeļļu" rindās.
Viņš aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) 18 mačos vidēji izcēlās ar 5,1 punktu un 2,7 rezultatīvām piespēlēm, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) 11 spēlēs caurmērā guva 4,4 punktus un iekrāja 1,6 rezultatīvas piespēles. Pirms tam viņš spēlēja arī "Liepājā", kur debitēja pieaugušo basketbolā.
LIBL "Ogre" aizvadītajā sezonā pirmo reizi neiekļuva izslēgšanas turnīra spēlēs, paliekot devītajā vietā, bet LBL ceturtdaļfinālā sērijā ar 0-3 zaudēja "Ventspils" komandai.
Leģionāra gaitas turpinās Roberts Stumbris. Viņš nākamsezon pārstāvēs "Gran Canaria", ceturtdien pavēstīja komanda. Tā piedalās Spānijas pēc spēka otrajā līgā.
Stumbris pagājušo sezonu sāka citā otrās līgas klubā "Melilla", bet februārī pārcēlās uz Madrides "Estudiantes", kuras rindās atlikušajā sezonas daļā vidēji izcēlās ar 6,9 punktiem un 2,9 atlēkušajām bumbām.
2024./2025. gada sezonā Stumbris palīdzēja Burgosas "San Pablo" uzvarēt "Primera FEB", bet pirms tam spēlējis arī Nīderlandē, Itālijā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā un Islandē, bet Latvijā pārstāvējis "VEF Rīga", Liepājas, Jūrmalas un Jēkabpils komandas. "Gran Canaria" iepriekšējā sezonā spēlēja Spānijas spēcīgākajā līgā, taču ierindojās 17. pozīcijā 18 komandu konkurencē.
📝 El Dreamland Gran Canaria incorpora a Roberts Stumbris a sus filas.— Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 23, 2026
🔸 El ala-pívot letón llega procedente del Movistar Estudiantes para ponerse a las órdenes de Bruno Savignani esta próxima campaña 2026/27.
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