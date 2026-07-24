Merzļikina konkurentam Kolumbusā piešķir jaunu līgumu ar būtisku algas pieaugumu
Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Kolumbusas "Blue Jackets" uz trīs gadiem pagarinājusi vienošanos ar vārtsargu Džetu Grīvsu.
Jaunais līgums paredz, ka vārtsargs katru sezonu saņems vidēji piecus miljonus ASV dolāru. Tas nozīmē, ka vārtsargs krietni palielinājis savu atalgojumu. Iepriekš ar "Blue Jackets" viņu saistīja divu gadu līgums par 1,625 miljoniem dolāru jeb 812,5 tūkstošu vērtu ikgadēju atalgojumu. Tagad sportists sezonā pelnīs piecas reizes vairāk.
Grīvss aizvadītajā sezonā izkonkureja Elvi Merzļikinu. Viņš 55 spēlēs vidēji atvairīja 90,8% metienu un ielaida 2,6 ripas, palīdzot "Blue Jackets" tikt pie 26 panākumiem, kā arī aizvadīja divas "sausās" spēles. 25 gadus vecais vārtsargs debitēja Kolumbusas komandas rindās 2022./2023. gada sezonas beigās.
Viņš šogad Kanādas izlases rindās piedalījās arī pasaules čempionātā, kurā astoņos mačos caurmērā tika galā ar 92% raidījumu un ielaida 1,88 vārtus. Pagājušajā sezonā "Blue Jackets" Austrumu konferencē ierindojās 11. pozīcijā un neiekļuva Stenlija kausa izcīņā.
Citos NHL jaunumos trīskārtējais Stenlija kausa ieguvējs Patriks Keins atgriezīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienībā Čikāgas "Blackhawks" rindās, ceturtdien pavēstīja Čikāgas komanda. "Blakchawks" noslēgs vienošanos ar Keinu uz diviem gadiem par 16 miljoniem ASV dolāru.
37 gadus veco hokejistu 2007. gadā ar pirmo numuru draftēja "Blackhawks" un viņš Čikāgas komandā nepilnu 16 sezonu laikā 1161 regulārās sezonās spēlē izcēlās ar 446 gūtiem vārtiem un 779 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt Stenlija kausa izcīņā uzbrucējs ar čikāgiešiem 136 mačos guva 52 vārtus un atdeva 80 rezultatīvas piespēles, trīs reizes palīdzot "Blackhawks" triumfēt Stenlija kausā.
2023. gadā viņš trīs vienību darījumā no "Blackhawks" nonāca Ņujorkas "Rangers" komandā, bet nākamās trīs sezonas aizvadīja Detroitas "Red Wings". Keins pagājušajā sezonā "Red Wings" rindās 67 spēlēs guva 16 vārtus un iekrāja 41 rezultatīvu piespēli. Aizvadītajā sezonā "Blackhawks" Rietumu konferencē ierindojās 15. pozīcijā, apsteidzot tikai Vankūveras "Canucks".