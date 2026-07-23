VIDEO: Dašķevičam supergols, “Audas” futbolisti viesos šokē rumāņu grandu
Latvijas futbola klubs "Auda" ceturtdien Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā spēlē kompensācijas laikā izrāva uzvaru.
"Auda" viesos ar 3:2 (2:1) pārspēja Bukarestes FCSB. Latvijas vienība guva pirmos vārtus jau piektajā minūtē, kad no ar spēcīgu sitienu mājinieku vārtsargu pārspēja Eduards Dašķevičs.
Laukuma saimnieki panāca neizšķirtu 23. minūtē, "Audas" vārtos bumbu raidot Oktavianam Popesku, bet nepilnas desmit minūtes vēlāk "Audai" pretuzbrukumā vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Bartolomejs Djedū.
Arkādijam pat Pasaules kausa finālā tā neaizlūza balss kā šajā brīdī Bukarestē, klātienē vērojot brīnumu. 🙃 pic.twitter.com/QRyAs61wZk— LV_futbols (@LV_futbols) July 23, 2026
Otrajā puslaikā Bukarestes komanda vēlreiz izlīdzināja neizšķirtu pēc Aimena Bututau precīzā sitiena.
"Auda" izrāva uzvaru tikai kompensācijas laika ceturtajā minūtē, kad laukuma saimnieku vārtsargam vēlreiz kapitulēt lika Kaders Konē.
Atbildes spēle notiks 30. jūlijā "Skonto" stadionā. Abas komandas turnīru uzsāks no otrās kārtas.
"Auda" Latvijas čempionātā ieņem trešo vietu, bet FCSB, kas pagājušajā sezonā Rumānijas čempionātā ieņēma astoto vietu, 2026./2027. gada sezonu sāka ar 2:0 uzvaru savā laukumā pār Pitešti "Arges".
Trešajā kārtā uzvarētāju pretinieki būs Tirānas "Dinamo City" un Slovēnijas kluba Kidričevas "Aluminij" dueļa uzvarētāji.
FCSB priekštece Bukarestes "Steaua" pirmās spēles Eiropas kausos aizvadīja 1957./1958. gadā, kad spēlēja Čempionu līgas priekštecē Eiropas kausa izcīņā. 67 sezonu laikā Bukarestes klubs 1985./1986. gada sezonā uzvarēja Eiropas kausā, bet 1988./1989. gada sezonā šajās sacensībās tika līdz finālam. 1986. gadā bukarestieši kļuva par Eiropas Superkausa ieguvējiem.
Pagājušajā sezonā FCSB cieta zaudējumu Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, bet Eiropas līgā tika līdz grupas turnīram, tajā ieņemot 27. vietu.
Jau ziņots, ka "Riga" trešdien pirmajā otrās kārtas mačā Ziemeļmaķedonijā ar 3:2 uzvarēja Skopjes "Vardar". Savukārt ceturtdien RFS ar 4:1 apspēlēja Islandes vienību Īsafjardarpairas "Vestri", bet "Liepāja" ar 0:2 atzina Vīnes "Austria" pārākumu.
UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.