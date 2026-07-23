RFS UEFA Konferences līgas kvalifikācijas mačā sakauj islandiešus un svin pārliecinošu uzvaru
Latvijas futbola klubs RFS ceturtdien Rīgā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā izcīnīja pārliecinošu uzvaru, pirms atbildes spēles tiekot pie trīs vārtu pārsvara.
RFS mājās ar 4:1 (3:0) pārspēja Islandes vienību Īsafjardarpairas "Vestri". Rīdzinieki izvirzījās vadītā pēc spēlētām nepilnām 18 minūtēm, kad pretinieku soda laukumā bumbu izcīnīja Stefans Paničs, precīzi raidot to viesu vārtos.
Aptuveni piecas minūtes vēlāk RFS pārsvaru dubultoja Jānis Ikaunieks, bet pirmā puslaika izskaņā 3:0 panāca Rostands Ndžiki, kurš bija pirmais pie atlēkušās bumbas un 43. minūtē nogādāja to viesu vārtos no tuvas distances.
Otrajā puslaikā pēc ilgākas cīņas pie RFS vārtiem "Vestri" drūzmā izdevās gūt pirmos vārtus 64. minūtē, precīzam esot Torduram Hafthorsonam.
Īsi pēc ielaistajiem vārtiem RFS atjaunoja trīs vārtu pārsvaru. Pēc Ikaunieka centrējuma ar galvu bumbu pretinieku vārtos raidīja Darko Lemajičs.
Atbildes spēle notiks 30. jūlijā Reikjavīkā.
Pirmajā kārtā RFS divu spēļu summā ar 4:1 pieveica Belfāstas "Glentoran" no Ziemeļīrijas, bet "Vestri" Eiropas līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā ar 0:6 piekāpās Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas.
RFS Latvijas virslīgā ir pirmā, bet "Vestri" Islandes pēc spēka otrajā līgā ieņem sesto vietu 12 komandu vidū un ir pirmā Islandes komanda, kas pārstāv valsti UEFA klubu turnīros, nebūdama virslīgas komanda.
Uzvarētāji divu spēļu summā tiksies ar Čehijas klubu "Jablonec" vai Horvātijas klubu "Varaždin".
Jau ziņots, ka "Riga" trešdien pirmajā otrās kārtas mačā Ziemeļmaķedonijā ar 3:2 uzvarēja Skopjes "Vardar", bet "Liepāja" ceturtdien ar 0:2 atzina Vīnes "Austria" pārākumu.
UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.