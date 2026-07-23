Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja.
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Šodien 21:57
Tenisistei Darjai Semeņistajai veiksmīgs starts Hamburgas "WTA 250" dubultspēļu sacensībās
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pārī ar kazahstānieti Žibeku Kulambajevu ceturtdien svinēja uzvaru Hamburgas "WTA 250" turnīra dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā.
Semeņistaja un Kulambajeva pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 pieveica mājinieces Nomu Akugi un Tamāru Korpaču.
Par uzvaru Semeņistaja nopelnīja 54 pasaules ranga punktus.
Ceturtdaļfinālā Semeņistaja un Kulambajeva tiksies ar turnīra otro duetu - čehietēm Jesiku Malečkovu un Miriamu Škohu.
Jau ziņots, ka vienspēlē Latvijas otrā rakete, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju, ar 6-3, 3-6, 2-6 piekāpās ar astoto numuru turnīrā izliktajai austrietei Sinjai Krausai (WTA 80.), nopelnot vienu pasaules ranga punktu.
Turnīrs Hamburgā māla seguma kortos beigsies svētdien.