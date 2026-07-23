"Liepāja" UEFA Konferences līgas spēlē kapitulē titulētajam Vīnes klubam
"Liepāja" ceturtdien Jūrmalā cieta zaudējumu Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā.
Liepājnieki ar 0:2 (0:1) atzina Vīnes "Austria" pārākumu. 31. minūtē pēc Johannesa Egešteina izpildītā brīvsitiena bumba liepājnieku soda laukumā nonāca pie Floriāna Vustingera, kurš puspagriezienā raidīja to zem pārliktņa - 1:0 Austrijas kluba labā.
55. minūtē Austrijas klubs rezultātu dubultoja. Pēc Egešteina piespēles vārtus guva Morics Velss - 2:0. "Liepāja" maču ar "Austria" aizvadīja Jūrmalas pilsētas stadionā "Sloka", jo spēle Liepājā nebija iespējama sestdien tajā notikušā grupas "Prāta vētra" koncerta un pēc tā bojātā laukuma seguma dēļ. Atbildes mačs notiks pēc nedēļas Vīnē.
"Liepāja" pirmajā kvalifikācijas kārtā divu maču summā ar 3:1 pārspēja Tuzi "Dečič" no Melnkalnes, bet "Austria" turnīru sāka no otrās kārtas.
"Liepāja" Latvijas virslīgā ieņem piekto vietu, bet "Austria" pagājušajā sezonā ieņēma ceturto vietu virslīgā un 2026./2027. gada sezonas pirmo maču aizvadīs augusta sākumā.
Uzvarētāji divu maču summā trešajā kārtā tiksies ar Jeruzalemes "Beitar" un Kipras kluba Larnakas AEK pāra uzvarētājiem.
"Austria", kas ar 24 čempiona tituliem un 27 reizes izcīnītu Austrijas kausu ir valsts rekordiste, UEFA klubu turnīros startē kopš 1960./1961. gada sezonas, 1977./1978. gada sezonā tiekot līdz Eiropas valstu kausa ieguvēju kausa finālam. Pagājušajā sezonā "Austria" Konferences līgā tika līdz trešajai kārtai, divu maču summā ar 3:4 piekāpjoties Čehijas klubam Ostravas "Baník".
RFS spēle ar Islandes vienību Īsafjardarpairas "Vestri" ceturtdien "LNK Sporta parks" stadionā Rīgā sāksies plkst. 19.30, cīņu tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam TV4 un tīmekļa vietnei "Sportacentrs.com".
Savukārt izbraukumā spēli ceturtdien aizvadīs "Auda", kas plkst. 20.45 Bukarestes laukumā "Steaua" uzsāks cīņu ar Bukarestes FCSB.
Jau ziņots, ka "Riga" trešdien pirmajā otrās kārtas mačā Ziemeļmaķedonijā ar 3:2 uzvarēja Skopjes "Vardar". UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.