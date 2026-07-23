Baltijas valstu olimpisko komiteju dāvinājums Ukrainai
23. jūlijā pēc Baltijas valstu olimpisko komiteju vadību sanāksmes tās dāvināja Ukrainai nepieciešamās zāles jaunajiem sportistiem.
FOTO: "Būt vienotiem ir mūsu pienākums!" Baltijas valstu olimpiskās komitejas pieaicina Ukrainu un sāk ceļu uz Losandželosas spēlēm
Šodien, 23. jūlijā, Latvijas Olimpiskās komitejas telpās, gatavojoties Baltijas mājas projektam un pārrunājot citas aktualitātes, tikās visas trīs Baltijas valstu komitejas. Tās arī dāvināja nepieciešamo Ukrainai, pieaicinot to klāt šajā iniciatīvā uz 2028. gada Losandželosas vasaras spēlēm.
Šodien, 23. jūlijā, Rīgā visas trīs olimpiskās komitejas tikās vienuviet, lai apspriestu dažādās aktualitātes par šo projektu, kā arī citas. Darbakārtībā bija arī kāds cēls žests karā plosītajai Ukrainai. "Mēs, trīs Baltijas valstis, esam aicinājuši Ukrainu pievienoties kā lieldraugam Baltijas mājai 2028. gadā Losandželosā," pēc visu trīs Baltijas olimpisko komiteju sanāksmes teica Latvijas prezidents Raimonds Lazdiņš.
Tas nebija viss. Pēc Ukrainas Olimpiskās komitejas lūguma visas trīs Baltijas organizācijas dāvājušas jauniešiem vajadzīgas zāles pret malāriju. "Ukrainas kara iespaidā sportisti bez šīm tabletēm nevar piedalīties droši. Kara laikā šos medikamentus Ukrainā iegādāties nav iespējams. Šodien nododam šos jauniešiem tik nepieciešamos medikamentus, lai viņi var droši gatavoties pasaules jaunatnes olimpiādes sacensībām, startēt tajās un gūt panākumus," pauda Lazdiņš.
Dāvinājums tika nodots Ukrainas vēstniecības Rīgā trešajam sekretāram, kurš pateicās par ziedojumu un kurš tālāk to nogādās dzimtenē. Attālināti pieslēdzās arī Ukrainas Olimpiskās komitejas prezidents, kurš gan neizteicās.
Runājot plašāk par Baltijas valstu apvienošanos uz 2028. gada Losandželosas vasaras olimpiskajām spēlēm, Lazdiņš uzsvēra ģeopolitiskos apstākļus. "Baltijas valstis visas kopā ir pirmo reizi Eiropas vēsturē. Baltijas māja paredz kultūras, izglītības pasākumus, politiskos forumus, dažādas formas tikšanās. Tā ir mūsu identitātes labākā reklāma vienā no pasaules lielākajām ekonomikām. Dzīvojam ģeopolitiski tik sarežģītos apstākļos, ka būt vienotiem ir mūsu pienākums."
Lai arī vasaras olimpiskās spēles paredzētas pēc diviem gadiem, plānošana jau ir sākusies. Tieši dažādiem organizatoriskiem jautājumiem veltīta kopīgā Baltijas valstu olimpisko komiteju sanāksme. Lazdiņš par finansēm atklāja, ka telpu izīrēšana izmaksās ap 150 tūkstošiem eiro, no kuriem 24 tūkstoši dolāri jeb nedaudz virs 21 tūkstoša eiro jau samaksāts.
No saturiskiem plāniem Lazdiņš atklāja, ka tiks ierakstīta dziesma, izmantojot Māras Zālītes dzeju un ASV dzīvojošās komponistes Lolitas Ritmanis mūziku. Baltijas māja atradīsies kinoteātris, kurā varētu izrādīt dažādas izcilākās filmas par sportu. Sagaidāms, ka tajā varēs redzēt atsevišķas relikvijas, kas iegūtas no muzejiem, turklāt attainotas Ukrainas kara šausmas. "Esam uzrunājuši Ukrainas kolēģus - mums ir jāparāda šīs briesmas, kas notikušas. Ar tiem trakumiem, kas darīti sportam, sporta treneriem un citiem, un tām šausmām, kas bijušas, mājā jābūt atspoguļotiem. Manuprāt, tas būtu tikai pašsaprotami." Netiks aizmirsts arī par kulinārijas kultūras atrādīšanu.
Svarīgs gan ir arī politiskais fons. Vēl nesen Starptautiskā Olimpiskā komiteja atcēla Krievijas diskvalifikāciju, kas paver durvis tās sportistiem kvalificēties 2028. gada vasaras spēlēm un, iespējams, pat startēt zem sava valsts karoga. 2024. gadā Parīzē un šī gada ziemas spēlēs Milānā atsevišķi krievu un baltkrievu atlēti startēja zem neitralitātes. "Mēs esam pret šo lēmumu, un vēl tagad nevienam tas nav izprotams. Vēl šodien to kopīgi apspriedām," teica Lazdiņš.
Viņš gan uzsvēra, ka Baltijas māja vairāk kalpotu kā diplomātijas punkts - mājvieta Baltijas valstu prezidentiem aizvadīt dažāda veida tikšanās. Savukārt šobrīd Baltijas valstis ar Ukrainu pārrunājušas, ka jāstrādā pie vienotas politikas agresorvalsts sportistu neielaišanā citviet. "Vairāk ir jāaicina un to arī darīsim, lai būtu vienota politika šo agresorvalsts sportistu iekļūšanai valstīs. Baltijas valstīs viņi iekļūt nevar, bet mēs redzam, kas notiek citur. Vai tas ir godīgi? Nē," izteicās Lazdiņš.
Iepriekš jaunās valdības pārstāvji izteikušies, ka sporta sabiedrībai nebūtu jāsaņem finansējums, ja tiek startēts kopā ar agresorvalsts sportistiem. Tāpat IZM pievienojusies Igaunijas iniciatīvai atņemt Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai Eiropas Savienības finansējumu.