44 gadus vecais Fernando Alonso komentē karjeras turpinājumu F-1
Spāņu pilots Fernando Alonso atklājis, ka viņa nākotne F-1 ir atkarīga nevis no “Aston Martin” komandas snieguma šosezon, bet gan no tā, vai viņš izbaudīs braukšanu ar jaunajiem hibrīdautomobiļiem.
Lai gan divkārtējais pasaules čempions šogad nekonkurētspējīgā “Aston Martin” bolīdā ir izcīnījis tikai vienu punktu, ātrāka mašīna nebūs vienīgais faktors, kas noteiks viņa lēmumu par palikšanu čempionātā.
Atbildot uz jautājumu, cik izšķiroša viņa nākotnei būs komandas jaunā versijas mašīna, Alonso norādīja: “Nekas, jo mans lēmums nav saistīts ar šā gada sniegumu. Šogad mēs sākām ar nepareizo kāju, un es nevaru balstīt savu lēmumu nākamajam gadam uz sniegumu, kas nav reāls. Es domāju, ka šis nav komandas patiesais potenciāls. Domāju, ka tas ir daudz augstāks par to, ko mēs redzam.”
Paužot bažas par pašreizējo tehnisko reglamentu, viņš piebilda: “Es domāju, ka mans lēmums nākamajam gadam vairāk ir par noteikumiem. Braukšana ar šīm mašīnām tādās vietās kā Spā vai Silverstonā pēdējās sacīkstēs nav tas, par ko es sapņoju savai nākotnei. Tāpēc mēs redzēsim.”
Alonso neslēpa sarūgtinājumu par komandas vājo sniegumu pēc lielajām investīcijām un ekspertu piesaistīšanas, tostarp Adrianu Ņūviju un “Honda” dzinējiem: “Grūti. Mums bija lielas cerības uz šo noteikumu kopumu un Adriana ierašanos komandā, un “Honda”, un tamlīdzīgām lietām. Tāpēc cerības bija ļoti augstas, un mēs tās neattaisnojām.”