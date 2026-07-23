Artēmijs Žižins.
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Šodien 16:55
Talantīgais snūkerists Žižins kvalificējas "British Open" turnīram
Latvijas sportists Artemijs Žižins ceturtdien Lesterā svinēja uzvaru Pasaules snūkera tūres (WST) "British Open" turnīra kvalifikācijas kārtā un sacensības turpinās pamatturnīrā.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 105. vietu, ar 4-0 pieveica ukraini Mihailo Larkovu, ar kuru rangā dala 105. vietu. Pretinieku otrajā kārtā noteiks izloze.
"British Open" turnīrs no 31. augusta līdz 6. septembrim notiks Lielbritānijas pilsētā Čeltnemā.
Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2026./2027. un 2027./2028. gada sezonā.