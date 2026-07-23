Inārs Kivlenieks kļuvis par Kanādas izlases treneri
Latvijas speciālists Inārs Kivlenieks kļuvis par vienu no Kanādas kamaniņu sporta izlases treneriem, trešdien pavēstīja Kanādas Kamaniņu sporta federācija ("Luge Canada").
Bijušais Latvijas kamaniņu braucējs pēc karjeras beigām 2020. gadā pēdējos gados strādāja Latvijas izlases treneru korpusā, sekmējot arī Latvijas kamaniņu braucēju panākumus olimpiskajās spēlēs.
"Esmu ļoti priecīgs pievienoties Kanādas izlasei, lai sāktu darbu ar šo talantīgo sportistu un treneru grupu, jo redzu šajā komandā lielu potenciālu," "Luge Canada" citē 40 gadus veco Kivlenieku. "Ar nepacietību gaidu iespēju dalīties savā pieredzē, vienlaikus turpinot mācīties kopā ar komandu. Es ticu, ka mēs varam izveidot kaut ko īpašu un atgriezties cīņā par medaļām augstākajā līmenī."
Kā norāda "Luge Canada", Kivlenieks ir pazīstams ar savām zināšanām ragavu sagatavošanā, regulēšanā un tehniskajos jautājumos un bagātīgu pieredzi, kas vēl vairāk stiprinās Kanādas centienus sasniegt pjedestāla vietas.
Kivlenieks kā sportists piedalījās trīs olimpiskajās spēlēs (2010., 2014. un 2018. gadā), labāko rezultātu - 16. vietu - ieņemot 2014. gadā. Savukārt pasaules čempionātos viņa kontā ir sudrabs komandu stafetē 2016. gadā un bronza 2012. gadā. Individuāli viņa labākais rezultāts pasaules meistarsacīkstēs bija devītā vieta 2012. gadā.
"Ināra rezultāti runā paši par sevi, tāpēc mēs esam priecīgi viņu pievienot mūsu treneru komandai, lai nodrošinātu Kanādas sportistiem nepieciešamo atbalstu viņu snieguma mērķu sasniegšanai," norāda "Luge Canada" izpilddirektors Tims Farstads. "Viņš ir izpelnījies reputāciju kā viens no vadošajiem tehniskajiem ekspertiem mūsu sporta veidā. Viņa uzmanība detaļām, novatoriskā pieeja un pieredze sportistu sagatavošanā, lai tie spētu startēt zem liela spiediena mūsu sporta veida nozīmīgākajās sacensībās, būs vērtīgs ieguvums mūsu programmai, turpinot tās attīstību."
Kanādas federācija arī izceļ, ka pēc sportista karjeras beigām, pārejot uz trenera darbu, Kivlenieks ātri ir kļuvis par vienu no vadošajiem tehniskajiem speciālistiem šajā sporta veidā un viņa audzēkņi ir izcīnījuši olimpiskās medaļas gan komandu stafetē, gan sieviešu individuālajās sacensībās, kā arī daudzkārt kāpuši uz goda pjedestāla pasaules un Eiropas čempionātos un ieguvuši vairākus Pasaules kausa kopvērtējuma titulus.
Kanādas izlasē Kivlenieks būs viens no poļu speciālista Maceja Kurovska asistentiem. Kurovskis par kamaniņu izlases galveno treneri tika iecelts pirms divām nedēļām ar skatu uz 2030. gada olimpiskajām spēlēm.
Kā norāda "Luge Canada", gan Kurovskis, gan Kivlenieks darbu ar Kanādas izlasi sāks nekavējoties.