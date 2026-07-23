Latvijas jaunais futbola vārtsargs karjeru turpinās Itālijas granda sistēmā
Latvijas vārtsargs Roberts Apsīts pēc pārbaudes laika pievienojies Itālijas čempionei.
Pēc izturētā pārbaudes laika 20 gadus vecais Robers Apsītis pievienojies Itālijas čempionei Milānas "Inter". Savā valstī klubs ticis pie 39 dažādiem tituliem, tostarp 21 izcīnītā A sērijā.
20 gadus vecais "Valmieras" kluba audzēknis pēdējās divas sezonas pavadīja Itālijas pēc spēka ceturtās līgas - D sērijas - klubos "Gelbison" un Frankavillas "Virtus", bet vasaras sākumā uz pārbaudes laiku ieradās "Inter". Plānots, ka Apsīts iekļausies "Inter" U-23 komandā, kas spēlē pēc spēka trešajā līgā - C sērijā.
🚨 UFFICIALE: depositato il contratto di Roberts Apsits, portiere lettone classe 2006. Arriva da svincolato dopo una stagione in Serie D con la Virtus Francavilla ed essere già stato in prova con i nerazzurri. Farà parte dell'U23 ⚫🔵— Piacere, tifo Inter! (@piacere_inter) July 22, 2026
[@FabioAlampi] pic.twitter.com/jabrcmaTa0
Milānas kluba sistēmā jau trīs gadus ir arī Latvijas U-19 izlases uzbrucējs Roberts Kukulis. "Inter" galvenā komanda aizvadītajā sezonā pēc divu gadu pārtraukuma triumfēja Itālijas A sērijā.