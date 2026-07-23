MLS debijā izceļas Grīzmans, Mesi komandas vārtsargs ielaiž ārkārtīgi kuriozus vārtus
Bijušais Francijas izlases uzbrucējs Antuāns Grīzmans savā pirmajā mačā ASV Augstākajā futbola līgā (MLS) guva vārtus, palīdzot Orlando "City" izcīnīt pārliecinošu uzvaru pār Sanhosē "Earthquakes".
"City" viesos izcīnīja uzvaru ar 4:0 (2:0), bet 35 gadus vecais Grīzmans guva savas komandas trešos vārtus otrā puslaika ievadā. Vēl pa vieniem vārtiem guva Davids Brekalo, Ivans Angulo un Baraiens Oheda.
GRIZI GETS HIS FIRST IN @MLS 🔥 pic.twitter.com/NfC5mfPZaS— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 23, 2026
Karjeras lielāko daļu Grīzmans pavadīja Spānijas klubā Madrides "Atletico", no kura uz Orlando pārcēlās pēc aizvadītās sezonas. Francūzis ir "Atletico" visu laiku rezultatīvākais spēlētājs, madridiešu rindās 488 mačos izceļoties ar 211 precīziem sitieniem un 97 rezultatīvām piespēlēm.
Tikmēr citā mačā debiju MLS piedzīvoja Polijas izlases uzbrucējs Roberts Levandovskis, tomēr viņa pārstāvētā Čikāgas "Fire" viesos ar 2:3 (1:2) piekāpās bez Lionela Mesi spēlējošajai Maiami "Inter".
Divus vārtus "Inter" labā guva Luiss Svaress, bet vienus - Prestons Plambeks. Viesu rindās precīzs bija Puso Ditejans, bet reizi bumbu savos vārtos iesita "Inter" vārtsargs Roko Rioss, kurš pieļāva rupju kļūdu pēc sava komandas biedra atspēles. Viņš nenovaldīja bumbu, tai pieskārās pēdējais, pēc kā tā ielidoja vārtos.
Man this own goal is bad… not a good look pic.twitter.com/E4Q4ke8n7f— MLS Moves (@MLSMoves) July 23, 2026
37 gadus vecais Levandovskis uz "Fire" pārcēlās pēc četrām sezonām Spānijas grandā "Barcelona", bet pirms tam astoņus gadus pārstāvēja Vācijas čempioni Minhenes "Bayern". 2020. un 2021. gada FIFA pasaules labākais futbolists ir Polijas izlases visu laiku labākais vārtu guvējs, 167 mačos izceļoties ar 89 rezultatīviem sitieniem.
MLS turnīrs atsācies pēc divu mēnešu pauzes, kas bija saistīts ar Pasaules kausa finālturnīru. Grīzmana pārstāvētais Orlando klubs Austrumu konferencē ar 17 punktiem 16 mačos ieņem desmito pozīciju 15 komandu vidū, bet Levandovska vienība "Fire" ar 26 punktiem 15 spēlēs ir trešajā vietā.