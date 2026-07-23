Fani noteikuši savu Pasaules kausa simbolisko izlasi - populārākais 40 gadus vecais debitants
Līdzjutēju izvēlētajā Pasaules kausa finālturnīra simboliskajā izlasē lielāko atzinību izpelnījies Kaboverdes vārtsargs Žozimars Žuzē Evora Diašs jeb Vozinja, kamēr turnīra labākajam vārtsargam spānim Unajam Simonam vieta tajā nav atradusies.
Kā trešdien paziņoja Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA), līdzjutēju izvēlētajā simboliskajā izlasē iekļuva vārtsargs Vozinja, aizsargi spāņi Pedro Porro un Marks Kukurelja, argentīnietis Lisandro Martiness un francūzis Dajo Upamekano, pussargi Rodrigo Ernandess Kaskante jeb Rodri no Spānijas, Džūds Belingems no Anglijas un francūzis Mišels Olisē, kā arī uzbrucēji argentīnietis Lionels Mesi, norvēģis Ērlings Holanns un Kilians Mbapē no Francijas.
Vieta fanu izraudzītajā vienpadsmitniekā neatradās nedz FIFA vērtējumā turnīra labākajam vārtsargam Simonam, nedz labākajam jaunajam spēlētājam spānim Po Kubarsi. Tāpat simboliskajā izlasē nav iebalsotas tādas zvaigznes kā Krištianu Ronaldu, Vinisiuss Žuniors, Patriks Keins vai Usmans Dembelē.
Your FIFA Dream XI is here ⭐— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026
Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI
Līdzjutēju balsojumā lielāko atbalstu guva Vozinja, par kuru balsoja 39,6% līdzjutēju, bet ar 29,8% balsu viņam sekoja turnīra rezultatīvākais spēlētājs Mbapē. Tālāk sekoja Belingems ar 29%, Holanns ar 27,5%, Kukurelja ar 22,6% un Mesi ar 22,2%. Mazāk par 20% balsu saņēma pārējie pieci izlasē iebalsotie spēlētāji - Olisē (18,9%), Porro (18,7%), Rodri (15,3%), Upamekano (14,9%) un Martiness (10,3%).
Līdzjutēju balsojums turnīra laikā notika FIFA oficiālajā vietnē.