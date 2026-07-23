"Parādi bijuši visiem!" Edgars Buļs vieš skaidrību par Rīgas "Zeļļu" finansiālo situāciju
ULEB Eirokausa debitantes Rīgas "Zeļļu" prezidents Edgars Buļs raidierakstā "Ūdenszeļļi" komentēja kuluāros dzirdētās runas par kluba finanšu problēmām.
"Varu visus nomierināt - pilnīgi visi kluba parādi ir dzēsti. "Zeļļiem" nav saistību ne pret spēlētājiem, ne pret piegādātājiem un ne pret valsti," uz raidieraksta "Ūdenszeļļi" skatītāja jautājumu par finansēm atbildēja kluba prezidents Edgars Buļs. Kuluāros iepriekš aprunātas iespējamās vienības finanšu grūtības. Algu kavēšanos publiski nenoliedza bijušais galvenais treneris Dāvis Čoders. Tikmēr "Lursoft" publiski bija pieejama informācija par nodokļu parādiem gan biedrībai "Rīgas Zeļļi", gan uzņēmumam SIA "Rīgas Zeļļi Management".
Biedrībai uz 7. jūliju nodokļa parāds sasniedza 10,6 tūkstošus eiro, bet minētajai kompānijai uz 30. jūniju bija pat gandrīz 25 tūkstošu lielas saistības pret valsti. Abām juridiskajām personām līdz 22. jūlijam šīs parādsaistības ir dzēstas. Liels nodokļu parāds gan joprojām uzrādās SIA "EB23 Sports&Marketing", kur vienīgais patiesā labuma guvējs ir Edgars Buļs, taču nav teikts, ka šai kompānijai būtu kāda saistība ar basketbola klubu.
"Jā, bija zināmas aizķeršanās un problēmas," par situāciju ar finansēm atklāja Buļs. "Bet kuram Latvijā tā nav? Negribas to atzīt, taču tā diemžēl ir Latvijas sporta klubu tendence. Nav mums viegli, kaut kur aizķeras un kaut kādus ielāpus vēl lāpam vasaras vidū." Viņš skaidroja, ka pašlaik neviens spēlētājs vai treneris nevar pret klubu vērsties Basketbola arbitrāžas tiesā jeb BAT. Tā specializējas strīdu risināšanā starp spēlētājiem, aģentiem un basketbola klubiem.
"Mums viss ir kārtībā. Parādi ir visiem bijuši, bet nevajag to tā akcentēt. Viss būs labi, neuztraucieties," turpināja "Zeļļu" prezidents. "Jā, ir visu laiku izaicinājumi, taču strādāju pie budžeta katru dienu. Tas nav vienkārši, tas viss veidojas pamazām." Buļs skaidroja, ka vajadzīgo budžetu Eirokausa sezonai, respektīvi, vismaz divus ar pusi miljonus eiro klubam jāiegūst visas sezonas garumā līdz 2027. gada vasarai. Buļs nenoliedza, ka pašlaik kontā šādas naudas klubam neesot, taču pamazām tiekot strādāts pie finanšu piesaistes. Viņš izteicās, ka labprāt sagaidītu atbalstu no Rīgas pašvaldības, ar kuras vadību viņam drīzumā gaidāma tikšanās.
Kā ziņots, Rīgas "Zeļļi" nākamajā sezonā plāno debitēt ULEB Eirokausā. Par apstiprināšanu šajā prestižajā turnīrā, klubs saņēmis 150 tūkstošu eiro lielu samaksu no līgas organizatorisko izdevumu segšanai. ULEB Eirokausā "Zeļļi" A grupā spēkosies pret tādām komandām kā "San Pablo Burgos", Tortonas "Derthona", Francijas "Le Mans", Jeruzalemes "Hapoel", Saloniku "Aris", Ļubļanas "Olimpija" un Rostokas "Seawolves".